«Коронавирус съел меня»: госпитализированная актриса Жемчужная рассказала о своем состоянии

Звезда фильмов «Карнавал», «Табор уходит в небо» и «Вечный зов» Екатерина Жемчужная в эксклюзивном интервью 5-tv.ru подтвердила, что попала в больницу с коронавирусной инфекцией. 76-летняя артистка рассказала о своем состоянии.

«Да, я лежу в больнице. Ну, вот этот коронавирус, он съел меня. Лежу в больнице с капельницей сейчас», — поделилась информацией о своем самочувствии актриса.

Екатерина Жемчужная в то же время отметила, что в целом чувствует себя «ничего», медики ее лечат и поднимают на ноги.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачи диагностировали у артистки московского театра «Ромэн» COVID-19 и вирусную пневмонию. Состояние Екатерины Жемчужной оценивается как средней степени тяжести.

Екатерина Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в Туле в семье артистов. Ее первой киноролью после окончания ГИТИСа стала Зорица — жена Поликарпа Кружилина в «Вечном зове». Позднее она сыграет цыганку Карму в фильме Татьяны Лиозновой «Карнавал».

Ранее 5-tv.ru писал, что Жемчужной, по предварительным данным, врачи диагностировали также вирусную пневмонию.