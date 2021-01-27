«Коронавирус съел меня»: госпитализированная актриса Жемчужная рассказала о своем состоянии
Звезда фильмов «Табор уходит в небо», «Карнавал» и многих других — находится в группе риска. Весной артистке исполнится 77 лет.
Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил; 5-tv.ru
Звезда фильмов «Карнавал», «Табор уходит в небо» и «Вечный зов» Екатерина Жемчужная в эксклюзивном интервью 5-tv.ru подтвердила, что попала в больницу с коронавирусной инфекцией. 76-летняя артистка рассказала о своем состоянии.
«Да, я лежу в больнице. Ну, вот этот коронавирус, он съел меня. Лежу в больнице с капельницей сейчас», — поделилась информацией о своем самочувствии актриса.
Екатерина Жемчужная в то же время отметила, что в целом чувствует себя «ничего», медики ее лечат и поднимают на ноги.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врачи диагностировали у артистки московского театра «Ромэн» COVID-19 и вирусную пневмонию. Состояние Екатерины Жемчужной оценивается как средней степени тяжести.
Екатерина Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в Туле в семье артистов. Ее первой киноролью после окончания ГИТИСа стала Зорица — жена Поликарпа Кружилина в «Вечном зове». Позднее она сыграет цыганку Карму в фильме Татьяны Лиозновой «Карнавал».
Ранее 5-tv.ru писал, что Жемчужной, по предварительным данным, врачи диагностировали также вирусную пневмонию.
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