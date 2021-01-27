Звезда фильма «Карнавал» Екатерина Жемчужная госпитализирована
Состояние народной артистки РФ врачи оценивают как средней тяжести.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov
Звезда фильмов «Карнавал», «Табор уходит в небо» и «Вечный зов» Екатерина Жемчужная госпитализирована. Как стало известно 5-tv.ru, 76-летняя народная артистка РФ почувствовала недомогание несколько дней назад.
По предварительным данным, врачи диагностировали артистке московского театра «Ромэн» COVID-19 и вирусную пневмонию. Состояние Екатерины Жемчужной оценивается как средней тяжести.
Екатерина Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в Туле в семье артистов. Ее первой ролью в кино после окончания ГИТИСа стала Зорица — жена Поликарпа Кружилина в «Вечном зове». Позднее актриса сыграет цыганку Карму в фильме Татьяны Лиозновой «Карнавал».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Вдовиченков рассказал о состоянии здоровья актрисы Елены Лядовой.
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