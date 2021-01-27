Простите все: тиктокер признался в нападении на машину ФСБ на акции в Москве

В столице задержаны еще двое участников несанкционированного митинга на Пушкинской площади. Один из них 36-летний мужчина. По данным следствия, во время незаконной акции он несколько раз ударил сотрудника Росгвардии.

«Я попал под влияние толпы. Хотел бы попросить прощения у сотрудников полиции за свое поведение», — заявил он в беседе с правоохранителями.

Вторым задержанным оказался 19-летний блоггер, который вместе с приятелями напал на машину ФСБ на Цветном бульваре. Сначала ее забросали снежками, а затем начали стучать по автомобилю ногами и руками, разбили одно из стекол и распылили в водителя газовый баллончик.

«Прошу прощения у всех, кто с этим связан, у госслужащих, у полицейских. У всех, кто с этим связан и не связан», — заявил Костя Киевский (Константин Лакеев).

Юноша пообещал, что такого больше не повторится никогда на 100%. К слову, задержан он был в так называемом TikTok-хаусе — доме, где живут сразу несколько стримеров. А на причастность к вышеуказанным событиям проверяется еще 12 человек.

«В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Расследование по уголовным делам продолжается», — заявила официальный представитель СУ СК по Москве Юлия Иванова.

А во Владивостоке один из участников незаконного митинга сам пришел в участок с повинной. Мужчину объявили в розыск за драку с двумя полицейскими. По некоторым данным, участник акции несколько раз ударил стражей порядка. Возбуждено уголовное дело.

Те, кто участвовал в незаконном митинге, вряд ли задумывались о последствиях для здоровья. Уже точно известно, что в Москве на акции пришли 19 зараженных короновирусом. Но на деле их могло быть гораздо больше, ведь болезнь часто протекает бессимптомно, люди даже могут не подозревать, что инфицированы.

Специалисты говорят, что один больной может заразить до 16-ти человек вокруг. По сути, подстрекая людей собираться на митинг в условиях пандемии, организаторы осуществили биологическую атаку на огромный мегаполис. Ведь многие из протестующих не использовали маски, и при этом находились в плотной толпе, выкрикивая лозунги.

Потенциально с Пушкинской площади могли уйти более тысячи двухсот человек, зараженных коронавирусом. И эти люди до сих пор передвигаются по Москве, распространяя инфекцию по всему городу. И последствия могут быть самыми плачевными. Для сравнения, беспорядки в США привели к рекордному росту числа зараженных коронавирусом.