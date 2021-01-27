Синхронизация с Быком. Какие имена подойдут детям, рожденным в 2021 году?
Астролог раскрыла, какими качествами будут обладать дети, появившиеся на свет в этом году.
Фото, видео: Depositphotos / SergeBlack, 5-tv.ru
Дети, рожденные в 2021 году, будут обладать рядом качеств, которые дарует им в момент появления на свет сам символ года — металлический белый Бык. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова. Также она поделилась секретом — как правильно выбрать имя малышу, чтобы усилить в нем развитие черт характера, заложенных самим годом.
По ее словам, дети, чей первый вдох пришелся на текущий год, будут весьма уравновешенными и не лишенными практичности в быту. Им будет не чуждо умение зарабатывать деньги и в целом неплохо вести финансовые дела.
«Они будут достаточно терпеливы, спокойны и практичны», — заметила астролог.
Чтобы все эти качества гармонично развивались у ребенка, стоит подойти к выбору его имени серьезно. По мнению астролога, мальчикам подойдут имена: Александр, Василий, Владимир, Владислав, Петр, Семен, Тарас, Юрий, Макар, Платон и Родион.
Девочкам же стоит выбирать имя из следующих вариантов: Аврора, Венера, Виктория, Дарья, Марина, Милена, Надежда, Светлана, Татьяна, Яна, Ярослава, Злата, Кира и Снежана.
«Это имена, которые будут синхронизироваться с характеристиками самого года, а дети, рожденные в 2021 году, уже будут ими обладать. Также вы можете руководствоваться церковным календарем и в зависимости от даты рождения ребенка подбирать более подходящее имя», — добавила Егорова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как назвать ребенка в соответствии с его знаком зодиака.
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