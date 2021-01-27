Синхронизация с Быком. Какие имена подойдут детям, рожденным в 2021 году?

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 3 525

Астролог раскрыла, какими качествами будут обладать дети, появившиеся на свет в этом году.

Фото, видео: Depositphotos / SergeBlack, 5-tv.ru

Дети, рожденные в 2021 году, будут обладать рядом качеств, которые дарует им в момент появления на свет сам символ года — металлический белый Бык. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог, эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова. Также она поделилась секретом — как правильно выбрать имя малышу, чтобы усилить в нем развитие черт характера, заложенных самим годом.

По ее словам, дети, чей первый вдох пришелся на текущий год, будут весьма уравновешенными и не лишенными практичности в быту. Им будет не чуждо умение зарабатывать деньги и в целом неплохо вести финансовые дела.

«Они будут достаточно терпеливы, спокойны и практичны», — заметила астролог.

Чтобы все эти качества гармонично развивались у ребенка, стоит подойти к выбору его имени серьезно. По мнению астролога, мальчикам подойдут имена: Александр, Василий, Владимир, Владислав, Петр, Семен, Тарас, Юрий, Макар, Платон и Родион.

Девочкам же стоит выбирать имя из следующих вариантов: Аврора, Венера, Виктория, Дарья, Марина, Милена, Надежда, Светлана, Татьяна, Яна, Ярослава, Злата, Кира и Снежана.

«Это имена, которые будут синхронизироваться с характеристиками самого года, а дети, рожденные в 2021 году, уже будут ими обладать. Также вы можете руководствоваться церковным календарем и в зависимости от даты рождения ребенка подбирать более подходящее имя», — добавила Егорова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как назвать ребенка в соответствии с его знаком зодиака.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
75.04
-0.60 91.22
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 миллиона рублей
18:41
Фотошоп или операция? У Веры Брежневой исчезла фирменная родинка
18:21
МИД РФ усомнился в дальнейшем взаимодействии с ЕС из-за ситуации с Навальным
18:11
Самый дорогой дворец России нашли в Подмосковье
18:02
39-летняя Пэрис Хилтон готовится стать мамой с помощью ЭКО
17:54
Из пустоты появился, в никуда растворился: шокирующие кадры исчезновения мужчины

Сейчас читают

Синхронизация с Быком. Какие имена подойдут детям, рожденным в 2021 году?
Звезда «Склифосовского» и «Гоголь-центра» Андрей Болсунов умер в 52 года
Стала известна причина смерти Юрия Лахина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Раненная в Стамбуле россиянка работала моделью
Должен остаться только один: на что готов пойти Фирсов ради наследства?
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака