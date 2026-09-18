Жители села на Чукотке показали 100% явку в первый день выборов в Госдуму

Такие события здесь редко проходят мимо.
Фото: ВКонтакте/Администрация Муниципального округа Эгвекинот
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Все избиратели села Нутэпэльмен на Чукотке, включенные в список на участке, проголосовали в первый день выборов в Госдуму. Об этом сообщила администрация Муниципального округа Эгвекинот в социальных сетях.
По информации участковой избирательной комиссии, в первый день голосования на участке зарегистрированные избиратели полностью реализовали свое право выбора.
В окружном правительстве отметили, что село Нутэпэльмен традиционно отличается высокой вовлеченностью жителей в общественные события.
«Небольшое северное село вновь показывает свою особенную черту: здесь такие события редко остаются где-то „в стороне“ — жители знают друг друга, приходят на участок и принимают решение лично», — отмечается в публикации.
В России стартовали выборы в Государственную Думу IX созыва — голосование проходит в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.
Избиратели выбирают 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.
В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.
Особенность нынешних выборов — впервые в голосовании за федеральный парламент принимают участие жители новых регионов; для отдельных территорий предусмотрен досрочный формат.
Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени, также доступна возможность дистанционного электронного голосования в ряде субъектов.
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