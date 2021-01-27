«Вспышка в черепной коробке»: Иван Краско рассказал, как перенес коронавирус

Иван Краско переболел коронавирусом еще в октябре 2020 года, однако подробности того, как он перенес тяжелую болезнь, народный артист России раскрыл в беседе с 5-tv.ru только сейчас, когда все уже оказалось позади. По его словам, недуг оказался коварным и подстерег его в момент слабости.

Началось все, когда после долгих отмен спектаклей ему предложили выйти на сцену. Тут-то COVID-19 и настиг 90-летнего актера.

«Поскольку уже не играл полгода, естественно — слабость, усталость, силы-то не безмерны. И он меня, этот коронавирус-то, догнал и клюнул. Как раз когда самый пик был усталости. Это такая хитроумная, коварная болезнь — ужас!» — посетовал Краско.

Был момент, когда артист пережил состояние, по его словам, близкое к микроинсульту. У него случилось помутнение сознания, которое он запомнил на всю жизнь.

«Хорошо, что я стоял у кровати. Вдруг вспышка в черепной коробке! Я обалдел, темнота, характерный звон какой-то и сетчатка (глаза — Прим.ред.) отразилась. Я повалился на кровать и очнулся. Кто-то говорит, что это потеря сознания, а я думаю, что это намек на микроинсульт», — поделился артист.

Сейчас Иван Краско уже чувствует себя хорошо, во многом благодаря отдыху в санатории, куда его отвезли друзья. Удовольствие, по его словам, влетело в копеечку, хотя у самого народного любимца денег на такую роскошь не было.

«Была температурка, но маленькая. А потом все пошло потихоньку. И тут мне друзья говорят — „Давай-ка на Черную речку, в санаторий“. Я говорю: „У меня денег нет“. Разговаривал с худруком театра, а они говорят: „Мы тоже нищие“. Друзья сказали, что это — не моя забота, и отправили. А там дорого — не меньше чем три с половиной тысячи за день. На три недели. Отношение ко мне было идеальное, мне это очень приятно», — рассказал Краско.

Избавиться от тяжких последствий болезни во многом помогли физические упражнения. Но больше всего артиста сегодня радует возвращение привычного голоса.

«Я вхожу в норму. У меня голос — мой! А был-то какой-то писклявый, и немощь. Мне было не подняться на второй этаж, одышка такая была. Оказалось, и вода у меня в легких была. Так они в спортзале выгоняли эту воду. Я там в спортзале времени проводил много», — заметил актер.

Некоторое время после болезни артист жаловался на то, что ему тяжело дышать. А после были и вовсе необычные симптомы — по его словам, его организм начал отвергать алкоголь, как писал ранее 5-tv.ru. Сейчас актер в порядке и знает, что теперь он защищен от коронавируса — во время визита на Первый канал он сдал тест, которые показал, что у него есть антитела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Иван Краско прокомментировал слухи о скорой свадьбе.