После рождения возлюбленной Ивана Краско Юлией Кичемасовой ребенка поклонники актера замерли в ожидании — женится ли 90-летний артист в пятый раз или нет? Подобные обещания не раз исходили от самого любимца публики и женщин. В беседе с 5-tv.ru народный артист России признался, что делал эти заявления не всерьез.

«Я шучу! Вы чего из меня делаете человека, который до ста лет любовью должен заниматься? Ребята, всему свое время. Я уже шучу, что мне Зигмунд Фрейд шепнул — „Старик, угомонись“. Это все такая ерунда, меня это не волнует», — признался Краско.

Между тем, помощница актера Юлия Кичемасова родила дочь в начале декабря прошлого года. И артист тут же заявил, что у него теперь есть шестой ребенок. С новоиспеченной мамой актер завел роман несколько лет назад, еще до развода с Натальей Шевель. Тогда молодая возлюбленная и пообещала Краско подарить ребенка. Однако забеременела девушка не естественным путем, а с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Для этого она воспользовалась биоматериалом, который актер заморозил много лет назад.

Любопытно, но сразу после новости о появлении дочери артист внезапно отказался принимать поздравления по этому поводу. Позже он решил узнать, действительно ли является отцом малышки. 5-tv.ru рассказывал, какими оказались результаты ДНК-теста.