Среди задержанных зачинщиков несанкционированных акций гражданка Украины

Полиция задержала еще двух зачинщиков несанкционированных акций 23 января. В том числе, гражданку Украины. Им грозит реальное уголовное наказание за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Видеодоказательства — в материале Даниила Левина. Подробности в репортаже.

На этих кадрах видно, кто был зачинщиком потасовок во время незаконных акций. Небольшая группа бойцов ОМОН окружена. Молодой человек с криками набрасывается на людей в форме. Потом Саиду-Мухаммаду Джумаеву удается затеряться в толпе и уехать из города. Задержали его только сегодня! Подозреваемого обнаружили в лесу в Псковской области. По предварительным данным, с двумя компасами и картой. А двигался Джумаев в сторону латвийской границы. Сейчас его допрашивают в СК.

«Он также подозревается в совершении еще двух аналогичных преступлений. В скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы», — заявила официальный представитель СУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Также, по нашим данным, допроса сейчас ожидает еще одна участница несогласованной акции — украинка Ольга Бендас. Она в числе тех, кто взял в плотное кольцо нескольких сотрудников ОМОН, а затем напала на них и начала бить. Девушка даже добыла себе своеобразный сувенир.

«Не, ну этот трофей я оставлю в любом случае. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и получит…» — заявила на видео девушка.

Что имела в виду Ольга, когда так интерпретировала легендарную фразу Александра Невского? Кажется, многие участники несанкционированного мероприятия вообще не отдают отчет тому, что происходит. И какими последствиями могут обернуться такие действия.

Вот толпа пытается прорвать оцепление. Одного из бойцов ОМОН начинают избивать — его спасают напарники. А здесь под ударом оказываются полицейские — без спецсредств. Стражи порядка сажают задержанного в автомобиль — в этот момент на людей в форме с кулаками набрасываются сразу несколько человек.

Против правоохранителей применяли и перцовые балончики — распыляли прямо в глаза!

«Молодежь всегда активно, агрессивно и радикально настроена. Именно поэтому на нее и делал ставку Навальный. Он надеялся, что именно молодые люди бросятся на столкновение с полицией и устроят так нужную ему кровяку», — считает политолог Павел Данилин.

О том, что привлечение подростков к участию в несогласованных акциях, — незаконно, СК предупреждал заранее. Но организаторы даже не скрывают, что им такой метод вполне подходит.

«У нас есть вся вот эта потрясающая компания про несовершеннолетних. Якобы, команда Навального вовлекает несовершеннолетних в протестную активность. С одной стороны, с одной стороны… ну как бы… а что такого?» — призывает некий Леонид Волков.

Сегодня Следственный комитет возбудил против Леонида Волкова уголовное дело.

«Он разместил в YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов 23 января в условиях, не обеспечивающих их безопасность», — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На данный момент после незаконных акций в Москве к административной ответственности привлечены двести шестьдесят семь человек. Кроме того, расследуются семь уголовных дел!