СК назвал вероятную причину аварии под Самарой, где погибли десять человек

В региональном Следственном комитете озвучили вероятную причину аварии в Самарской области, жертвами которой, по предварительным данным, стали десять человек, еще около 20 пострадали. Вечером в пятницу, 28 января, на трассе М5 «Урал» столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик.

Как пишет ТАСС, аварию на 873-м километре трассы М5 в Самарской области возле деревни Заборовка мог спровоцировать водитель автобуса, который совершил маневр на дороге.

В то же время, по информации 5-tv.ru, на гололеде большегруз занесло, он зацепил Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус. Сейчас на месте работают 60 сотрудников МЧС, задействованы 28 единиц техники.