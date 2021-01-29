СК назвал вероятную причину аварии под Самарой, где погибли десять человек

|
Алиса Маркова
1 001

По предварительной информации, на трассе М5 «Урал» столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик.

Фото, видео: YouTube @syzransmall

В региональном Следственном комитете озвучили вероятную причину аварии в Самарской области, жертвами которой, по предварительным данным, стали десять человек, еще около 20 пострадали. Вечером в пятницу, 28 января, на трассе М5 «Урал» столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик.

Как пишет ТАСС, аварию на 873-м километре трассы М5 в Самарской области возле деревни Заборовка мог спровоцировать водитель автобуса, который совершил маневр на дороге.

В то же время, по информации 5-tv.ru, на гололеде большегруз занесло, он зацепил Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус. Сейчас на месте работают 60 сотрудников МЧС, задействованы 28 единиц техники.

Следственный комитет по Самарской области организовал доследственную проверку по факту гибели пассажиров автобуса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

-2° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.25
0.06 92.30
0.17
Володина назвала даты рождения тех, кого ждут денежные проблемы в феврале

Последние новости

17:15
Умерла народная артистка России Алла Иошпе
17:15
Бузова уехала в оздоровительный центр на реабилитацию после разрыва с Давой
16:50
«Один большой бетон»: владелец раскрыл предназначение «дворца» в Геленджике
16:43
Подруга Юлии Началовой опубликовала «страшные кадры» с похорон певицы
16:22
Разин не смог доказать суду, что не поет песни «Ласкового мая» голосом Шатунова
16:12
Фильм Навального о «дворце» в Геленджике оказался работой немцев по заказу из США

Сейчас читают

Володина назвала даты рождения тех, кого ждут денежные проблемы в феврале
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака
Настоящий русский: Какие наставления России оставил после себя Василий Лановой?
Гибель беременной жены и смерть сына: главные трагедии в жизни Василия Ланового

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Филипп Киркоров пригрозил Литве за закрытие въезда
На Украине нашли родство Байдена с Рюриковичами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака