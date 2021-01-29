СК назвал вероятную причину аварии под Самарой, где погибли десять человек
По предварительной информации, на трассе М5 «Урал» столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик.
Фото, видео: YouTube @syzransmall
В региональном Следственном комитете озвучили вероятную причину аварии в Самарской области, жертвами которой, по предварительным данным, стали десять человек, еще около 20 пострадали. Вечером в пятницу, 28 января, на трассе М5 «Урал» столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик.
Как пишет ТАСС, аварию на 873-м километре трассы М5 в Самарской области возле деревни Заборовка мог спровоцировать водитель автобуса, который совершил маневр на дороге.
В то же время, по информации 5-tv.ru, на гололеде большегруз занесло, он зацепил Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус. Сейчас на месте работают 60 сотрудников МЧС, задействованы 28 единиц техники.
Следственный комитет по Самарской области организовал доследственную проверку по факту гибели пассажиров автобуса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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