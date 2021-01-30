Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 февраля

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что в период с 1 по 7 февраля 2021 года будет наблюдаться общий напряженный фон. Большое количество накопившихся противоречий, внутренней и внешней борьбы может привести к сильному нервному напряжению. Параллельно с этим многим захочется сбросить груз надоевших обязанностей, освободиться, начать все с нуля. Однако не стоит поддаваться этим соблазнам.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя очень позитивная. Вы полны энергии, решимости, веры в свои силы. Воспользуйтесь этими особенностями, чтобы двигаться вперед. Ставьте перед собой амбициозные цели и прикладывайте все усилия к их достижению. Ваши старания увенчаются успехом.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя будет связана с огромным раздражением, сдерживаемым гневом и иногда ссорами. Вы будете чувствовать прилив энергии, но ее будет очень сложно направить на продуктивные цели. Чаще всего она будет выплескиваться в виде агрессии и приводить к конфликтам с окружающими. Постарайтесь избегать спорных тем, а физическая активность поможет нейтрализовать часть раздражения и стресса.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя очень положительная. Целеустремленность и сфокусированность, повышенное количество энергии и уверенность в себе помогут вам достичь необычных результатов. Вы будете особо убедительны, сможете влиять на окружающих, успеете больше, чем обычно, и в целом будете удовлетворены собой и довольны жизнью.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков предстоящая неделя будет связана с повышенной энергичностью. Особенно хорошо будут даваться занятия спортом — они принесут чувство уверенности в себе и эмоциональное облегчение. Неделя хороша для настойчивых действий, — в том числе можно отстаивать свои интересы, бороться за свои права.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя очень напряженная. Прежде всего она принесет огромную вспыльчивость, чувство оскорбленного достоинства, возможно даже желание порвать все связи с теми, кто вас недостаточно уважает или провоцируют конфликты. Эти энергии будут очень сильны, и лучше по возможности избегать неприятных собеседников и спорных ситуаций.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит положительная неделя. Вы почувствуете большой прилив энергии, которую будет легко направить на реализацию ваших целей и задач. Смело беритесь за все проекты, которые кажутся вам интересными и разумными. Вас ждет успех.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя очень положительная. Она способствует расширению социальных контактов, знакомствам, выгодным связям. Лучше всего будет посетить какие-то светские мероприятия, где все эти возможности усилятся. Особая уверенность в себе и ощущение приближающейся удачи и поддержки будут помогать вам во всех ситуациях.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов очень напряженная неделя. Могут активизироваться ваши враги. С вашей стороны возможны вспышки агрессии, которые будет очень сложно преодолеть. Также вам предстоит бороться со своей гордыней, которая проявится особенно сильно. Возможно вы будете требовать исключительного положения и отношения, но вряд ли добьетесь успеха.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя довольно позитивная. Возможность расширить сферу влияния, вера в себя, хорошее понимание своих задач — все будет вести вас вперед, создавать отличную мотивацию, способствовать достижению целей. Воспользуйтесь этими энергиями, чтобы значительно продвинуться к успеху.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит насыщенная и энергичная неделя. Вы сможете выполнить большое количество дел, которые откладывали или не успевали сделать раньше. Настойчивость и активность будут помогать вам при взаимодействии с окружающими: помогут настоять на своем и достичь поставленных целей.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоящая неделя принесет особую осознанность. Вера в себя и в свою значимость будет очень помогать вам. Однако порой она может переходить в переоценивание своих возможностей. Также вероятны вспышки нетерпеливости и раздражения с вашей стороны, которые сведут на нет многие благие начинания.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы на предстоящей неделе будут необычно активны. У вас может возникнуть потребность в том, чтобы совершить что-то решительное и энергичное. Эти позитивные энергии действительно помогут вам лучше и ярче раскрыть свою личность. Беритесь за все, что требует активности и напряжения — такая встряска пойдет вам на пользу. Для этой цели подойдут и занятия спортом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого ждет удача в феврале 2021 года.