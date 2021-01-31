🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 января, убывающая Луна в знаке Девы благоволит тем, кто намерен найти покой и гармонию внутри себя. Некоторым знакам не стоит торопиться и принимать решения на разгоряченную голову.

♈ Овен

Судьба преподносит вам сюрпризы, которым трудно радоваться. Сейчас вам кажется, что все предопределено, и вы не в силах повлиять на некоторые вещи. Увы, отчасти это так. Но вспомните о том, что всегда можно изменить свое отношение к ситуации и заняться трансформацией собственного «Я». Не робейте, Овен! Все перемены в вашей жизни — к лучшему.

Космический совет: взгляните на мир под другим углом.

♉ Телец

Вам кажется, что ваши труды недооценены. Так чего вы ждете? Чтобы добиться должной оценки, нужно просто заявить о себе. Не бойтесь быть настойчивыми, в конце концов, кто, если не вы, знает цену ваших стараний. Достойная награда — то, что вам сейчас необходимо, чтобы двигаться дальше.

Космический совет: не бойтесь заявить о себе.

♊ Близнецы

В вашей жизни закончился период тишины и ожидания, и во всех сферах начинается движение. Темп ускоряется, и вам важно не терять кураж. Смело беритесь за проекты, которые давно вынашивали, все получится. Главное, не бойтесь! Вселенная сейчас на вашей стороне.

Космический совет: не теряйте кураж.

♋ Рак

В любых отношениях — романтических, дружеских, деловых — для вас всегда была важна честность и открытость. Вспомните об этом. Сейчас проявить эти качества следует вам. Не тяните время, пора сказать прямо — что у вас на уме, и чего вы хотите. Поверьте, это облегчит вам коммуникацию с партнером.

Космический совет: время сказать правду.

♌ Лев

В последнее время вы много занимаетесь самоанализом. Это дает свои плоды — вам стало легче оставаться наедине с собой. Продолжайте в том же ключе. Расслабить тело и освободить дух поможет любой из ваших фирменных способов — бокал вина, ароматная ванна или любимая книга.

Космический совет: продолжайте заниматься самопознанием.

♍ Дева

Окружающий вас мир не всегда прислушивается к вашим желаниям. Это так, однако, вы не знаете, какой план на ваш счет приготовила Судьба. Доверьтесь ей, сопротивление бесполезно. Не бойтесь — поток реки Фортуны вынесет вас на нужный берег. Плывите по течению, и все сложится правильно.

Космический совет: плывите по течению, все сложится правильно.

♎ Весы

Сегодня в вашей жизни найдется место творчеству. Вас посетит вдохновение, которое можно использовать как для развлечения, так и для дела. Вспомните, нет ли у вас каких-то отложенных в долгий ящик идей? Если да, то смело претворяйте их в жизнь! Муза сегодня будет с вами неразлучна.

Космический совет: используйте вдохновение на полную катушку.

♏ Скорпион

Самое подходящее время для укрепления отношений. Вы сможете лучше понять своего спутника, если проведете этот день с ним. Предложите ему выбрать, каким будет ваш досуг — это сблизит вас еще больше и даст ему понять, как он важен для вас.

Космический совет: посвятите день укреплению отношений.

♐ Стрелец

У вас наполеоновские планы. Вы уже проделали немалый путь к своей мечте и не хотите сбавлять обороты. Вы — молодец! Но подумайте о своих ресурсах. Увы, они не безграничны. Дайте себе передышку, и после нее можете смело идти дальше.

Космический совет: сделайте передышку.

♑ Козерог

Никто не сомневается в вашей самостоятельности, даже когда вы в одиночку штурмуете крепость. Но сейчас для вас настал момент, когда не стоит отвергать помощь друзей. Вокруг вас немало людей, кто с радостью окажет вам поддержку. Не стоит ей пренебрегать.

Космический совет: примите помощь друзей.

♒ Водолей

Вы запутались в себе и своих желаниях. Вам стоит посвятить день самоанализу. Пешая прогулка под музыку поможет вам разобраться в себе и достичь гармонии. Не бойтесь, если озарение не придет к вам сразу. Иногда нужна пауза.

Космический совет: время искать внутреннюю гармонию.

♊ Рыбы

Последнее время вы были в тени. Сначала вам это нравилось, но пора выйти в свет. Вы достойны более высокого положения. Не бойтесь показаться во всей красе и, тем более, не бойтесь чужих оценок. Удача будет вам сопутствовать.

Космический совет: пора выйти из тени.

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