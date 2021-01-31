Опасно! Ретроградный Меркурий: астропрогноз на неделю с 1 по 7 февраля

Неделя с 1 по 7 февраля 2021 года будет полна рисков для представителей всех знаков зодиака. Многим придется проявить дисциплинированность и правильно рассчитать шаги к достижению поставленной цели. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

«Во-первых, у нас Меркурий ретроградный, а это значит, что никаких действий до 21 февраля включительно предпринимать не стоит. На ретроградном Меркурии нельзя подписывать документы, нельзя никуда ездить, нельзя встречаться, делать презентации, а также налаживать мосты и контакты», — предупреждает Никольская.

В первую неделю февраля, советует астролог, лучше вернуться к старым проектам, завершить начатое и задуманное до 27 января. Полезно будет также подкрепить встречей отношения с давними знакомыми, коллегами и друзьями.

«Для тех, кто учится или сдает экзамены, если есть „хвосты“, сейчас благоприятное время, чтобы закрывать эти вопросы с 4 по 7 февраля включительно на этой неделе. Поэтому поторопитесь и не откладывайте в долгий ящик то, что нужно сделать», — говорит эксперт.

В период с 1 по 7 февраля вдохновением и невероятной энергией будут награждены работники творческой среды, особенно дизайнеры, IT-специалисты, а также сотрудники телевизионных компаний.

«На этой неделе у нас Венера входит в Водолей. Девиз Водолея: „Свобода, равенство, братство“! Подумайте, что бы вы могли сделать интересного и где в дальнейшем развернуться в полной мере. У вас будет отличный период времени вплоть до 25 февраля», — поясняет Никольская.

Соединение Солнца и Меркурия на этой неделе создает риски — мысли могут путаться, велик шанс отвлечься от важных вопросов и упустить главное. Поэтому всю неделю нужно тщательно контролировать эмоции. Сосредоточьтесь на поставленной цели и не позволяйте себе думать о лишнем.

«Меркурий сейчас находится в Водолее, как и Солнце, это хорошее положение для Меркурия, но иногда вас будет заносить на этой неделе куда-то в заоблачные дали. Спускайте себя на землю и тогда все получится. Будьте внимательны за рулем и со всеми опасными предметами, техникой и так далее. И поаккуратней с природными катаклизмами, постарайтесь на этой неделе никуда не летать, может плохо закончиться», — заключила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, по мнению астропсихолога Инги Лозанчич, без потерь пережить период ретроградного Меркурия.