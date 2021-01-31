Путь к успеху и крах личной жизни: ТОП-10 интересных фактов о Вере Глаголевой

Актрисе и режиссеру Вере Глаголевой 31 января могло бы исполниться 65 лет. Она скончалась в 2017 году от рака желудка в немецком Баден-Бадене. В память о народной артистке 5-tv.ru приводит интересные факты из ее биографии.

Коренная москвичка

Вера Глаголева родилась в Москве. Она выросла в самом центре столицы — на Патриарших прудах. Еще в 30-е годы квартиру там получил дед Глаголевой по матери — Нахман Белоцерковский. Он был конструктором и изобрел скоростной шаропоезд. Родители актрисы были учителями.

Первоклассная спортсменка

Вера Глаголева имела способности не только к актерскому мастерству. У нее было звание мастера спорта по стрельбе из лука, она входила в юношескую сборную Москвы.

Хорошую фигуру и любовь к активному образу жизни Глаголева сохранила на всю жизнь.

«Я была пацанкой, дружила с одноклассниками брата Бориса. Мы часами играли во всевозможные подвижные игры, я даже была вратарем дворовой футбольной команды. Вот калории и сгорали», — признавалась Глаголева в интервью «7 дням».

Первые шаги в кино

В кинематографе Глаголева попробовала себя совершенно случайно. Ее дебют состоялся в фильме Родиона Нахапетова «На край света…» в 1975 году. Первую роль знаменитость получила буквально по воле судьбы. Помощники режиссера увидели ее в буфете Мосфильма, позвали на пробы и впечатлились ее талантом.

Благодаря кино Глаголева встретила и личное счастье — Нахапетов стал ее мужем и отцом двух дочерей, Анны и Марии.

Кадр из фильма «Прости нас, первая любовь» 1984 г.

Самоучка

Актерского образования Глаголева не имела.Несмотря на это, она активно снималась в кино. Ее фильмография насчитывает около полусотни ролей. Коллеги высоко ценили мастерство знаменитости.

Небывалая популярность

Глаголева была лучшей актрисой СССР 1986 года по версии журнала «Советский экран». Такую славу ей принесла роль фотокорреспондента Елены Журавлевой в картине «Выйти замуж за капитана». Тогда о Вере заговорили буквально все.

Начало режиссерской карьеры

Вера Глаголева 15 лет занималась исключительно актерской деятельностью, а вот попробовать себя на новом поприще ей помог развод с Родионом Нахапетовым. Тот уехал в 1989 году работать в США, а уже годом позже состоялся дебют Веры в роли режиссера с фильмом «Сломанный свет».

Первые театральные постановки

В 2000-х Глаголева попробовала играть на театральной сцене. Антрепризы «Под небом голубым», «Поза эмигранта» и другие пользовались бешеным успехом и собирали полные залы.

Кино и хоккей

Вторым мужем Глаголевой стал бизнесмен Кирилл Шубский. По итогу брак не был счастливым — муж изменял ей с гимнасткой Светланой Хоркиной. Тем не менее от этого союза появилась на свет их дочь Анастасия, которая стала моделью.

А именно по дочери все знают имя ее отца. Анастасия Шубская стала женой всемирно известного хоккеиста Александра Овечкина.

Instagram @nastyashubskaya

Признание таланта

В 1995 году Глаголева стала заслуженной артисткой России, а в 2011 году — народной артисткой РФ.

Последние годы

Последняя роль Веры Глаголевой — Вера Лапина в сериале «Обручальное кольцо», который вышел в 2009 году. А финальная режиссерская работа актрисы — фильм «Две женщины» 2014 года по пьесе Ивана Тургенева «Месяц в деревне».

Картина получила множество наград, включая гран-при Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой феникс».

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года в Германии, где проходила лечение от рака желудка. По трагическому совпадению в январе того же года в Гамбурге скончался и ее старший брат Борис — у него тоже была онкология. Похоронили Глаголеву на Троекуровском кладбище Москвы.

Instagram @anahapetova

Ранее 5-tv.ru писал, что муж Глаголевой поставил на могиле актрисы памятник за 10 миллионов. Многие считают это его попыткой искупить грехи за свои измены.