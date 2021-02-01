США неизбежно ждет упадок по сценарию распада Британской империи. Такое мнение высказал декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине и один из самых уважаемых политологов в КНР Янь Сюэтун.

Он считает, что позиции Америки в мире сильно пошатнулись, к мнению США давно не прислушиваются. С потерей авторитета придет и полное падение. Об этом давно спорят эксперты — одни говорят, что процесс неизбежен, другие придерживаются иного мнения.

«В ходе исторического развития все империи приходят в упадок, так будет и в ближайшие тысячелетия. Великие империи переживают три стадии: расцвет, стагнация и упадок, — заметил Сюэтун в интервью немецкому изданию Spiegel. — Упадок США не шокирует меня и не удивляет. Вопрос в том, как он будет происходить».

Самые известные примеры распада огромных государств — это СССР и Великобритания. В первом случае все назревало давно, но случилось почти молниеносно. Во втором — тянулось долго, с постепенным выходом из состава колонии все новых стран.

«Соединенное Королевство долгое время было самым могущественной державой мира, ее упадок протекал долго и длился несколько десятилетий, — напомнил Янь Сюэтун. — Думаю, что упадок США будет скорее протекать по британскому сценарию».

Четыре года президентства Дональда Трампа во многом ускорили приближение конца владычеству Америки в мире.

«К внешней политике США больше нет доверия, Трамп его полностью разрушил, — уверен политолог. — Как можно доверять стране, когда не знаешь, что она будет делать? Президентские выборы, штурм Капитолия и прежде всего реакция на него ускорили этот тренд».

Недавняя блокировка аккаунтов экс-президента в соцсетях тоже не сыграет на руку американцам. Для остального мира это послужило сигналом, что в США прислушиваются только к собственному мнению, полагает Сюэтун.

Также политолог считает, что конфронтация США и Китая в ближайшем будущем перейдет в киберсферу. Главным станет не гонка вооружений и торговые войны, а превосходство на технологическом уровне.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение Владимира Зеленского по поводу штурма Капитолия в Вашингтоне. Он считает его сильнейшим ударом по демократии США.