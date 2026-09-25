Переговоры Трампа и Си Цзиньпина: гранит, панды и большая политика

В целом же Генассамблея ООН преподнесла много сюрпризов. Некоторые демарши в зале заседаний сейчас даже вылились на улицы Нью-Йорка. И пока там говорят о геополитике, в Вашингтоне Трамп и Си Цзиньпин старались решить проблему с самой большой экономической войной на планете. Об этом из США рассказал обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Протесты сейчас захватили Манхэттен. Люди вышли против выступления израильского премьера в ООН и перекрыли Первую авеню.

В автозак уже выстроилась очередь из задержанных. В это время в большом зале Генассамблеи делегации тоже встали в очередь — на выход. Когда израильский премьер подошел к трибуне, многие представители стран покинули зал.

Пока в зале Генассамблеи разворачивается битва, в переговорной комнате Сергея Лаврова весь день — встреча за встречей. Главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси приготовили подарок.

Что такое неонацизм — отлично знает и президент Сербии Александр Вучич. На Вучича сейчас Европа оказывает большое давление. Сербия — кандидат в ЕС.

«Несмотря на давление, Сербия не ввела никаких санкций и продолжает проводить свою политику», — сказал президент Сербии Александр Вучич.

Те, кто оказывает давление на Сербию, — представители Евросоюза — сегодня пребывают в состоянии фрустрации. Не могут отойти от официального приглашения Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в США. Трамп, похоже, все больше дистанцируется от своих европейских «друзей». В Вашингтоне принимает Си Цзиньпина. Китайский лидер в американской столице не был больше десяти лет.

«Стремление к общим интересам связало наши народы, несмотря на огромные океаны, и даже сделало нас союзниками во Второй мировой войне», — заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп показал председателю КНР самое дорогое: выступление взвода морской пехоты в абсолютно бесшумном режиме.

Вертолет «Марин Ван» и новую вертолетную площадку из гранита.

«У нас была отличная встреча, и он очень интересуется гранитом. Ему нравится гранит. Он эксперт по камню», — сказал Дональд Трамп.

А Си Цзиньпин продолжил так называемую панда-дипломатию. Бамбуковые медведи Пин-Пин и Фу Шуан переедут в зоопарк Атланты. В 2023 году на фоне обострения отношений Пекин забрал из Штатов своих панд.

Договорились Пекин и Вашингтон и о сотрудничестве в области искусственного интеллекта. Страны являются лидерами в этой сфере.

«Мы обладаем как возможностями, так и ответственностью за то, чтобы развивать ИИ и управлять им во благо, обеспечивая при этом, чтобы его развитие всегда оставалось под контролем человека», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Правда, внешняя идиллия не отменяет соперничества. Что и продемонстрировали китайские журналисты: им во время переговоров лидеров пришлось побороться за место и с коллегами из США, и с представителями спецслужб.

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