Российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев повторно инфицирован коронавирусом. О том, что сейчас он снова проходит лечение от COVID-19, Александр Викторович рассказал в комментарии 5-tv.ru.

По словам артиста, сейчас он чувствует себя хорошо, высокая температура спала, кашель утих. Збруев также опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации — медики наблюдают за состоянием актера, но лечится он амбулаторно.

«Я нахожусь дома, с нормальной температурой, не кашляю, тем не менее меня лечат от ковида. Я даже не могу понять, у меня уже были антитела вроде бы, а тут вдруг опять такая температура и какие-то показатели, которые говорят о том, что нужно лечить. У меня самочувствие нормальное. Сначала было плохое, потому что была температура 37,5 — 37,6 градусов. А сегодня уже нормальная температура и не кашляю», — рассказал Александр Викторович.

Предположительно, инфицирование Збруева коронавирусом произошло 24 января, когда тот играл спектакль. До этого дня актер долгое время не замечал симптомов заболевания и практически ни с кем не встречался.

Александру Збруеву 81 год. Публике он хорошо известен по ролям в таких картинах как «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Успех», «Мой младший брат», «Мелодии белой ночи».

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист СССР Василий Лановой умер в возрасте 87 лет от последствий коронавирусной инфекции. Церемония прощания с легендарным актером прошла в его родном Театре имени Вахтангова в Москве.