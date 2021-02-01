В Москве проходит прощание с Василием Лановым

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Яна Вахрушева
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Траурная церемония организована в его родном в Театре имени Вахтангова.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Тема:
Умер Василий Лановой

В московском Театре имени Вахтангова началось прощание с Василием Лановым, сообщили «РИА Новости». Актер проработал в театре более 60 лет. Его родные, близкие и просто неравнодушные зрители провожают его в последний путь.

Гроб с телом народного артиста установлен в центре сцены. Он окружен венками и цветами, один из которых отправил президент России Владимир Путин. В зале звучит музыка и стихи, которые при жизни исполнил Василий Семенович. Фасад здания Театра имени Вахтангова украшен портретами актера. После прощания гроб с телом Ланового отвезут на Новодевичье кладбище, где придадут его земле.

Лановой умер в столичной больнице 28 января в возрасте 87 лет. Причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция, которой он заразился в конце декабря 2020-го.

Тема:
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