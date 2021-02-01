В Москве проходит прощание с Василием Лановым
Траурная церемония организована в его родном в Театре имени Вахтангова.
Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru
В московском Театре имени Вахтангова началось прощание с Василием Лановым, сообщили «РИА Новости». Актер проработал в театре более 60 лет. Его родные, близкие и просто неравнодушные зрители провожают его в последний путь.
Гроб с телом народного артиста установлен в центре сцены. Он окружен венками и цветами, один из которых отправил президент России Владимир Путин. В зале звучит музыка и стихи, которые при жизни исполнил Василий Семенович. Фасад здания Театра имени Вахтангова украшен портретами актера. После прощания гроб с телом Ланового отвезут на Новодевичье кладбище, где придадут его земле.
Лановой умер в столичной больнице 28 января в возрасте 87 лет. Причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция, которой он заразился в конце декабря 2020-го.
- 1 февр
- Видео: Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы
- 1 февр
- Фото недели: Турнир по художественной гимнастике и прощание с Василием Лановым
- 1 февр
- Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами
- 1 февр
- Актриса Лидия Вележева рассказала, почему Лановой называл ее воровкой
- 1 февр
- Любимица Кончаловского, красавица и жена Ланового: жизнь и судьба Ирины Купченко
- 1 февр
- Василия Ланового похоронят в стеклянном гробу
- 1 февр
- «Тяжкая трагедия»: Конкин сравнил себя с Лановым, потерявшим сына
- 31 янв
- Мерзость в сети: сторонники Навального массово оскорбляют память Ланового
- 31 янв
- Символ эпохи, стойкости и мужества: памяти Василия Ланового
- 30 янв
- Сторонники Навального унизили честь и достоинство Василия Ланового
Читайте также
80%
-0.74 91.54
-0.76
Нашли ошибку?