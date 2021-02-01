В соцсетях в очередной раз веселятся из-за «встречи» российского фронтового бомбардировщика Су-24 и эсминца ВМС США Donald Cook. Эпизод в акватории Черного моря был заснят самими американскими военными. Российский истребитель уже не в первый раз пролетел в непосредственной близости от корабля, и американцам припомнили их прошлые провалы.

«Сегодня в Черном море был не хороший запах, который издавала команда моряков с американского эсминца USS Donald Cook, т. к. русские асы на Су-24 пролетели на неприлично малой высоте и дистанции»;

Twitter @d_morsky

«Опять многострадальный „Дональд Кук“? Они хоть с прошлого пролета палубу отмыли?»;

Twitter @PAY9Z1Sgdja20cM

«23 секунды, ребят, новый личный рекорд! И стенки унитаза чистые, прицельно отбомбил»;

Twitter @mamlyt4

«Впечатления и эмоции членов команды эсминца не публикуются»;

Twitter @Vityzeva

«Опять Дональд Кук опять Су-24 и опять Черное море. Ничего не меняется, стабильность».

Twitter @AndeySkovorodka

Пользователи соцсетей неспроста так рады. В прошлом Donald Cook уже был связан с двумя повеселившими интернет инцидентами. В ноябре 2014 года экипаж эсминца был полностью деморализован полетом над ним Су-24. При этом на борту фронтового бомбардировщика не было ракет, только система радиолокационной борьбы — но это позволило сразу вывести из строя технику на эсминце.

В 2016 году во время учений США и Польши в Балтийском море у Donald Cook близко подлетели российские Су-24 и вертолет К-27. Это привело к панике на борту, несколько военных написали в рапортах о немедленном увольнении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Черноморский флот начал слежку за эсминцем США, зашедшим в Черное море.