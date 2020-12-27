Убийственная красота: онколог рассказал, какие бьюти-процедуры могут вызвать рак

|
Анна Васильева
Эксклюзив 1 571

Врач Андрей Базылев отметил, что крайне важно знать меру, и не злоупотреблять косметическими процедурами.

Фото, видео: Depositphotos / ivanriver; 5-tv.ru

Практически каждая современная женщина проходит различные косметологические процедуры. Но мало кто задумывается, безопасны ли они. В беседе с 5-tv.ru онколог, химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, какие бьюти-уходы могут привести к раку.

Окрашивание волос

Краска для волос содержит более пяти тысяч различных химических веществ. Раньше она содержала канцерогены. Но с 70-х годов опасные вещества убрали и на данный момент никакого риска при окрашивании волос не существует.

Выпрямление волос

Препараты для выпрямления волос содержат формальдегид. Это очень сильный канцероген. Рискованно выпрямлять волосы больше, чем восемь раз в месяц. Поэтому эта процедура опаснее для мастеров, которые ее проводят, чем для клиентов салона.

Косметологические препараты

Стоит избегать препаратов, которые содержат диоксан. Это вещество может провоцировать различные эндокринные нарушения в организме, что также может привести к развитию онкологии.

Ультрафиолетовая лампа для ногтей

Этот метод, точно также, как и выпрямление волос, может быть вреден только при очень частом использовании: повышается риск возникновения рака кожи. Но, чтобы процедура привела к таким последствия, маникюр с такой лампой нужно делать не более, чем 10-15 раз в месяц.

Уколы ботулотоксина

На данный момент исследования показали, что эта процедура безопасна и никакого риска не несет.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-3 первых признаков рака молочной железы.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.69
-1.15 89.87
-1.48
ТОП-5 знаков зодиака, которые легко рвут отношения с людьми

Последние новости

14:47
Стала известна причина смерти мужчины, потерявшего сознание во время задержания в метро
14:38
Орлова уверена, что в метро больше шансов заразиться, чем на вечеринке Бородиной
14:22
Астролог рассказала, чем особенны люди, зачатые в новогоднюю ночь
14:02
Вдова убившего их общих детей жителя Башкириии отказалась говорить с журналистами
13:46
Роспотребнадзор: в России нет «британского» штамма коронавируса
13:34
Ни масок, ни дистанции: Бородина устроила роскошный день рождения младшей дочке

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, которые легко рвут отношения с людьми
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 декабря по 3 января
Василиса Володина составила астропрогноз на январь 2021 для всех знаков зодиака
Пить больше или меньше? Врачи развеяли мифы о потреблении воды при коронавирусе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

ТОП-4 светских львиц, умерших от «красивой» жизни — фото
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака