Ученые установили, какая операция может помочь с профилактикой онкологических заболеваний.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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UCLA Health: рак яичников может возникать в других органах
Удаление обеих фаллопиевых труб с сохранением яичников может снизить риск развития рака яичников почти на 80%. Такой подход рассматривают для женщин, которым предстоит операция на органах малого таза или брюшной полости и которые больше не планируют рождение детей. Об этом говорится в обзоре UCLA Health.
Исследования показывают, что многие опухоли, относимые к раку яичников, зарождаются в клетках на концах маточных труб. Затем они распространяются на яичники и другие органы брюшной полости. Поэтому удаление труб может предотвратить развитие части таких заболеваний.
Операция называется двусторонней сальпингэктомией. Когда ее выполняют одновременно с другим необходимым вмешательством, используют термин «оппортунистическая сальпингэктомия». Например, трубы могут удалить при гистерэктомии или вместо их перевязки при необратимой стерилизации.
Сохранение яичников позволяет избежать резкой потери вырабатываемых ими гормонов и немедленной хирургической менопаузы. Согласно современным данным, удаление только труб, как правило, не ухудшает функцию яичников и не вызывает преждевременную менопаузу.
Однако такая профилактика не предполагает, что всем родившим женщинам следует отдельно назначать операцию. Вмешательство сопряжено с рисками, а после удаления обеих труб естественное зачатие становится невозможным. Возможность дополнительной процедуры рассматривают с учетом конкретной ситуации.
Значение профилактики связано и с ограничениями раннего выявления заболевания.
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