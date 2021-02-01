У Виктора Павлюченкова, скончавшегося 1 февраля, была несчастливая актерская судьба. Об этом 5-tv.ru рассказал режиссер сериала «Батюшка», где артист снимался в главной роли, Василий Мищенко.

По его словам, даже после успеха в его картине к Павлюченкову не пришла слава, и предложения о съемках не посыпались одно за другим. Тогда он стал искать себя в каскадерстве. Однако и эта стезя не принесла ему долгожданной отдачи от работы.

«Как-то актерство у него не складывалось, он стал больше склоняться к каскадерским делам. Делал трюки, пытался делать казачьи выступления на конях, на саблях… Но при этом снимали его мало. <…> Он все время был обделен работой, что-то у него не получалось. Может, это была депрессия», — рассказал Мищенко.

Последнее время актер редко показывался на публике и стал нелюдим. По словам режиссера, в его квартире стали появляться «какие-то люди», хотя жил он один.

«В последнее время он был какой-то неприкаянный, одинокий. Это было налицо видно. Он стал в последнее время не появляться. Какие-то люди стали появляться в квартире, как говорят, которых мы даже не знали», — заметил режиссер.

Виктор Павлюченков скончался на 58-м году жизни. Причина его смерти пока не известна. Он запомнился публике по главной роли в сериале «Батюшка», также играл в киноработах «Апостол», «Застава Жилина», картинах «Стукач», «Трое».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды «Вечного зова» и «Молодежки» Юрия Лахина.