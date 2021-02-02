Блогер Алексей Навальный доставлен в зал Мосгорсуда, где состоится выездное заседание Симоновского районного суда столицы по вопросу изменения условного срока на реальный из-за несоблюдения правил его отбывания.

На кадрах видно, что он в приподнятом настроении. На заседании присутсвует его адвокат Вадим Кобзем, а также супруга Юлия Навальная, которая накануне была оштрафована на 20 тысяч рублей за нарушение правил митинга.

Среди присутствующих у здания суда есть и многочисленные дипломаты - представители посольств США, Польши, Болгарии, Латвии, Швейцарии, Австрии, а также — огромное число иностранных журналистов. Что в очередной раз подтвердило заинтересованность Запада в ситуации вокруг Навального. При этом именно Запад направил фактически блогера в Россию, прекрасно осознавая грядущие для него последствия.

Навальный неоднократно и совершенно осознанно нарушал правила испытательного срока по делу о хищениях у "Ив Роше". Пока Алексей находился на лечении в Германии в отношении него требование о явке на регистрацию было приостановлено. Уведомление было направлено 16 октября почти через две недели после его выписки из клиники Charite. Навальный уведомление проигнорировал и 23 октября явку пропустил. При этом он продолжал свободно передвигаться по Германии, чему есть подтверждение в СМИ и соцсетях.

На связь с ФСИН Алексей Навальный вышел только 23 ноября 2020 года, сообщив, что проживает в немецком отеле Hotel Arabel. Также он подтвердил выписку из Charite, как и было указано выше, 23 сентября. При этом объективных причин своей неявки на регистрацию так и не предоставил.

В итоге блогера объявили в розыск из-за того, что его местонахождение было определить невозможно. 14 января столичный ФСИН официально заявил о намерении задержать Алексея Навального, что собственно и было сделано 17 января в аэропорту «Шереметьево» по его возвращению из Германии.