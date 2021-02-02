Видео: Мужчину с пистолетом и веревкой задержали в районе Мосгорсуда, где судят Навального

В районе столичного Мосгорсуда, рядом со станцией метро «Преображенская площадь», днем 2 февраля задержали мужчину с оружием. Во время обыска у него обнаружили травматический пистолет и веревку. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места задержания.

Сегодня Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает вопрос о замене условного наказания Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше».

По данным прокурора, блогер более 50 раз нарушил условия испытательного срока. Причем условно осужденный был ознакомлен с обязанностями, которые были на него возложены. Его поставили на учет 14 октября 2016 года в филиал № 15 в связи с переездом на новое место жительство, 29 октября ему разъяснили все условия повторно. В связи с этим, начальник филиала направил представление о продлении испытательного срока блогеру на один год.

Алексея Навального также пять раз предупреждали о возможной замене условного срока на реальный, но, несмотря на это, блогер семь раз не явился в инспекцию.

Блогер имеет две судимости. Первая — по делу «Кировлеса», она связана с растратой более 16 миллионов рублей. Суд постановил наказать Навального за это преступление пятью годами заключения условно и 1,5 годами испытательного срока. По делу «Ив Роше», где блогер признан виновным в хищении более 30 миллионов рублей, он был приговорен к 3,5 годам условно.

Навальный был единственным человеком в России с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года, который имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам.

К слову, после госпитализации блогера 20 августа в Берлине ФСИН приостановила требование о явке на регистрацию. Это уведомление было направлено 16 октября — к тому моменту Навальный уже был выписан из клиники «Шарите», однако он игнорировал требование о явке. В итоге блогер был объявлен в розыск.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСИН просит 3,5 года реального срока для Алексея Навального.