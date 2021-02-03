ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки в России

Центробанк РФ выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5%. Об этом рассказала глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова в беседе с РИА Новости. По ее словам, это необходимо для исключения избыточных рисков.

«Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — заметила Данилова.

Уже сейчас программа теряет свою социальную направленность, так как наблюдается рост инвестиционного спроса на жилье, особенно в мегаполисах. По словам представителя ЦБ, многие обеспеченные граждане используют недвижимость как средство вложения сбережений — тому способствует снижение ставок и рост цен на жилье. В результате цель программы — сделать недвижимость доступной для населения — не достигается. Исходя из этих соображений, следует сохранить программу лишь в тех регионах, где в ней есть насущная необходимость.

«Я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», — заключила Данилова.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена весной 2020 года в качестве антикризисной меры. Позже ее продлили до 1 июля 2021 года.

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