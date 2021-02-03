С милым рай и в шалаше: Почему Алла Иошпе жила в деревянном доме в лесу

Стали известны подробности о жизни певицы Аллы Иошпе, ушедшей из жизни 30 января. Оказывается, артистка жила скромно и без изысков. У Иошпе не было огромных пентхаусов. Единственное богатство звезды — ее дочь Татьяна от брака с братом целителя Алана Чумака и муж Стахан Рахимов, с которым певица была более 60 лет вместе.

В последние годы жизни Алла Иошпе и Стахан Рахимов большую часть времени проводили на даче в подмосковной Валентиновке. Их трехэтажный уютный деревянный дом стоит прямо в лесу, пишет издание «Дни.ру». Он совсем старомосковский, без изысков.Дачный поселок для деятелей культуры появился еще в первой половине прошлого века по решению Иосифа Сталина.

Алле Иошпе с годами стало все труднее передвигаться. Женщина редко выходила на улицу. В подмосковную Валентиновку она перебралась потому, что с первого этажа дома намного легче попасть во двор, чем из городской квартиры. Сейчас, по оценкам экспертов, дом в 300 квадратов в этом дачном поселке можно купить за 20 миллионов.

В 2017 году программа «На Дачу!» сделала Иошпе и Рахимову подарок — ремонт в доме. Участок артистов и дорожку, которая ведет к дому, облагородили. Также им сделали красивую террасу.

Алла Иошпе скончалась в возрасте 83 лет. Дочь артистки рассказывала, что мама попала в больницу около двух недель назад. Спустя четыре дня после госпитализации ее подключили к аппарату ИВЛ. Официальная причина смерти - полиорганная недостаточность, что означает общее тяжелое состояние, возникающее по ряду причин, в частности, вследствие обострения хронических заболеваний. Похоронили Аллу Иошпе 2 февраля на Востряковском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что рассказала писательница Мария Арбатова о судьбе Аллы Иошпе.