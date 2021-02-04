Почему одни проходят мимо соблазнов, а другие с легкостью им поддаются? Эксперты по звездам уверены, что склонность к определенным пагубным привычкам может объясняться положением небесных светил при рождении. Астролог Анна Зорина считает, что у каждого знака зодиака есть своя зависимость.

Овны

Часто Овны буквально «перегорают», как потухшая лампочка. Это касается и их эмоционального и физического состояния. Они не умеют правильно рассчитывать свои силы, выкладываются по полной и в итоге у них кончаются силы. Чтобы перенести такое напряжение, им нужны или стальные нервы или подпитка. Они склонны к алкогольной зависимости, жить не могут без кофеина, а жажду внутренней свободы выражают в походах, ярких концертах и путешествиях.

Тельцы

Тельцам нравится чужое присутствие рядом, поэтому они достаточно тактильны, хотя сами могут этого не замечать. Они получают удовольствие от вкусной еды и развлечений, но по-настоящему зависят от азартных игр, соревнований, где требуется доказать свою силу и правоту. Им свойственно необдуманно заключать пари. Не меньше этого они зависят от собственного дома — им нужно ощущение крепкого тыла за спиной.

Близнецы

Представители Близнецов действительного много времени проводят в соцсетях. Все потому, что их двойственность и общительная натура требует знать все про всех и всегда быть начеку. Так что они окружают себя гаджетами, ставят множество уведомлений, стремятся моментально реагировать на сообщения в мессенджерах. Так и проходит мимо многих из них реальная жизнь.

Раки

Раки боятся быть одни, тяжело переносят одиночество или расставание с любимыми. Можно сказать, что они зависят от них. Так же, как зависят от своих жизненных принципов — иногда они расстаются с возлюбленными или друзьями из-за нежелания Раков поступиться собственными принципами. Заглушить боль утраты помогают горячительные напитки. Самое печальное, что все пагубные привычки Раки легко приобретают, но тяжело с ними расстаются.

Львы

Короли астрологического круга, Львы очень зависят от чужого мнения и часто это становится для них настоящей проблемой. Им нужно быть лучшими в глазах других, и они делают все для этого. А еще они не умеют разумно тратить деньги — шопоголизм, развлечения, что угодно, лишь бы сбыть с рук жгущие карман деньги. Многим из них свойственно злоупотребление алкоголем или сигаретами — они получают настоящее удовольствие от табака и выпивки и не считают это проблемой.

Девы

Дева Деве рознь. Одни из них страдают от переедания, другие мучаются зависимостью от курения, третьи подвержены сомнениям в правильности сделанного выборы. Они имеют четкое представление о том, какой должна быть их жизнь, и любое достижение становится для них личной ценностью. Страх потерять что-то из своих вещей — их главная проблема. Но по-настоящему зависимы они от порядка, все должно быть точно так, как им нравится.

Весы

Весы могут быть зависимы от алкоголя и табака, но по-настоящему привязаны они к своим возлюбленным. Это может касаться всех аспектах любви — от нежных чувств к избраннику до плотских отношений. При этом изменять ради поиска боле подходящего партнера им не свойственно — они любят раз и навсегда. А вот от своих хобби они могут быть зависимы — никогда не откажутся от любимого увлечения.

Скорпионы

Независимость и упрямство — главная проблема Скорпионов. Они ненавидят, когда их кто-то контролирует, дает советы и указания. Поэтому у них два выбора — или смена начальства, или самим стать начальством. Кроме этого, у Скорпионов бывает привязанность к спиртным напиткам, но они легко ее подавляют. А вот с любовью к сексу не так легко справиться — но Скорпионам нужна не постоянная смена партнеров, а кто-то потрясающий. Они тщательно выбирают каждого из них и обожают проводить с ними время в постели. И им очень сложно от этого отказаться.

Стрельцы

Стрельцы часто бывают зависимы от собственных амбиций и соревновательного духа. Они азартны, стремятся доказать что-то другим и самим себе, обожают хорошо зарабатывать и копить деньги. Из-за стремления иметь большие накопления часто превращаются в настоящих трудоголиков, а с усталостью борются при помощи алкоголя.

Козероги

Козероги ко всему в жизни подходят серьезно, так что пагубных привычек у них не так много. Но они жадны — до славы, денег, положения в обществе, статуса в глазах других. Именно поэтому они на все готовы, чтобы это сохранить. Несмотря на стремление к обогащению, много работать и трудиться ради этого они не будут, если только им не гарантировано щедрое вознаграждение. С таким подходом им не до наркотиков или алкоголя — нет времени.

Водолеи

Многие Водолеи — «наркоманы» из-за пристрастия к компьютерным играм и зависанию в интернете. Они терпеть не могут выходить из дома, часто живут в воображаемом мире. Другие Водолеи зависимы от адреналина, им нужны острые ощущения. Поэтому они занимаются экстремальными видами спорта, рискуют там, где не следовало. Они настолько зациклены на своих интересах, что не могут сформировать серьезную привязанность к чему-либо.

Рыбы

Рыбы любят выпить. Алкоголь помогает им заглушить проблемы. По сути, они зависят много от чего — чужого мнения, собственных завышенных ожиданий, стремления к роскошной жизни… Когда они не могут добиться желаемого, наступает апатия, и заглушить тоску может только алкоголь.

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