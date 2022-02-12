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Стоматолог объяснил, о каких болезнях говорят проблемы с зубами

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 078

По словам врача, многие нарушения организма отрицательно сказываются на состоянии полости рта.

Фото, видео: depositphotos / AndreyPopov; 5-tv.ru

Такие заболевания желудочно-кишечного тракта, как гастрит, гастродуоденит, язва желудка, холецестит имеет общее влияние на здоровье всего пищеварительного аппарата, в который входит и ротовая полость. Стоматолог, имплантолог и хирург Мердан Джумаев рассказал 5-tv.ru, как они сказываются на зубах.

«В первую очередь, это влияние обусловлено недостатком витаминов и минералов, что приводит к воспалительным процессам и усугубляет уже имеющиеся заболевания полости рта», — пояснил врач.

Гастрит, гастродуоденит — наиболее распространенные патологии ЖКТ, нередко встречающиеся как у взрослых, так и у детей. При гастрите повышается кислотность желудочного сока. Это приводит к бледности и отечности слизистой оболочки, сухости губ, гингивиту, кислому привкусу во рту. При хроническом гастродуодените характерны слабые формы стоматита, гингивита, герпеса на губах. В обоих случаях возникает нарушение выработки слюны, а это приводит к интенсивности размножения бактерий.

«При недостатке слюны возникает риск кариозный и пародонтологических заболеваний», — пояснил специалист.

Холецистит — это заболевание, вызванное нарушением оттоков желчи и аномалиями желчного пузыря в результате ухудшения иммунитета и инфекционных заболеваний. Повышение активности инфекций в таком случае наблюдается и в полости рта. Это приводит к повышению интенсивности кариеса, ухудшаются случаи гингивита и стоматита.

«Из-за сахарного диабета происходит нарушение микроциркуляции сосудистого русла и недостаток питания зубов и слизистой полости рта, что приводит к проблемам с деснами и зубами», — рассказал эксперт.

Помимо этого, нарушается обмен веществ, поскольку в организме при диабете повышается количество углеводов, и зубы разрушаются под воздействием вызванного этим увеличением количества бактерий и кариеса.

При заболеваниях щитовидной железы снижается обмен веществ, что также сказывается на ухудшении состояния зубов. Кроме того, зубы разрушаются при остеопорозе, так как из них исчезает кальций и фтор. Чаще всего он возникает у людей старше 45 лет, но, к счастью, это т недуг лечится.

Дети, больные рахитом, склонны к плохому усвоению витамина D. Это приводит к недополучению кальция в зубах, а, следовательно, и к их выпадению.

«Статистика показывает, что среди взрослых людей, потерявших зубы около 30% курильщиков», — добавил Джумаев.

При возникновении симптомов данных болезней он рекомендует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Ране 5-tv.ru писал, о каких заболеваниях говорит неприятный запах изо рта.

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