Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала 5-tv.ru, при каких заболеваниях у человека возникает неприятный запах изо рта. По словам эксперта, этот симптом не стоит игнорировать, так как он может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

С галитозом (термин, обозначающий запах изо рта — Прим. ред.) сталкивается около 70% людей. Это проблема не только медицинского, но и социального характера. Из-за нее многие настолько стесняются и боятся сближаться с окружающими, что ограничивают общение с внешним миром и могут впасть в депрессию.

«Неприятный запах появляется, когда в ротовой полости скапливаются определенные химические вещества. Чаще всего, а точнее, в 90% случаев, это бывает при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, когда создаются определенные условия для того, чтобы микрофлора ротовой полости изменилась. Это запущенный кариес, выраженный пародонтоз, кровоточивость зубов, причем не только явная кровоточивость, но и скрытая: кровь в слюне тоже может вызывать неприятный запах», — поясняет Жегалина.

На появление галитоза могут повлиять даже физиологические особенности организма — строение ротовой полости, наличие глубоких десневых карманов, форма и складчатость языка. Также неприятный запах появляется вследствие развития хронического тонзиллита — воспаления небных миндалин, или синусита — воспаления в гайморовой пазухе.

«Этот симптом может сопровождать заболевания кишечного тракта, причем очень большой спектр: заболевания желудка, кишечника и даже печени. Неприятный запах может быть даже, когда в рационе преобладают определенные продукты — лук, чеснок, редька, капуста, блюда, богатые специями, особенно карри, при злоупотреблении кофе и сигаретами. Все это провоцирует возникновение неприятного запаха», — говорит врач.

С этой проблемой зачастую сталкиваются те, кому по роду деятельности приходится долго и много говорить — лекторы, тренеры-ораторы или учителя. Из-за длительной и безостановочной работы речевого аппарата у них возникает сухость во рту. Малое количество слюны, в свою очередь, приводит к тому, что инородные клетки плохо вымываются из ротовой полости, и частички съеденной пищи, оставшиеся на зубах, попросту начинают гнить и соответственно пахнуть.

Но отчаиваться не стоит — галитоз устраним.

«Прежде всего нужно обратить внимание на гигиену полости рта, обратиться к стоматологу, чтобы он исключил свои проблемы, и, при необходимости, обращаться к лор-врачу, терапевту или гастроэнтерологу», — рекомендует Жегалина.

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