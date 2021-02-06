«А не спеть ли мне песню…?»: интервью с Сергеем Чиграковым на пороге юбилея

Легендарная петербургская группа «Чиж& Co» до сих пор удерживает статус корифеев отечественного рока. Фронтмен группы Сергей Чиграков, помимо основания музыкальной группы записал собственный сольный альбом, где единолично сыграл все инструментальные партии и осуществил давнюю мечту — пересек Атлантику и сыграл с чернокожими музыкантами настоящий блюз.

В преддверии 60-летия артиста мы узнали, как он справился с самоизоляцией во время пандемии, спросили его мнение насчет запрета песен Моргенштерна и поинтересовались, чем сейчас занимается музыкант.

О песне «Вечная молодость»

«Я возвращался утром домой с работы, отыграв свадьбу. В этот день проходил выпускной в близлежащей школе, там на крыльцо школы ребята вытаскивали какую-то аппаратуру, колонки. Я замеланхоличничал и вспомнил, что в бытность свою, работая преподавателем музыки в общеобразовательной школе мне навязали вести инструментально-вокальный ансамбль. И вот эти два события каким-то причудливым образом у меня в голове перемешались, и, придя домой, пока я мыл пол в квартире, я, собственно, ее и написал минут за 10-15. Я и представить не мог, что когда-нибудь она вдруг станет любима народом».

О прозвище Чиж

«Это от старшего брата по наследству перешло. А к нему не знаю, как пришло, может по фамилии, не могу сказать. Я представлялся младшим. Чиж младший беспокоит, но тогда еще не чиж, а чижик».

О пандемии

«Было тяжело без работы, я так воспитан, что я должен кормить свою семью. Я должен ходить на работу, я должен выполнять свои мужские обязанности. И тут бац и ничего нет, и все, я не знал, что мне делать. Но вот это непонятное чувство вины меня не покидало и оно не покидает меня до сих пор, потому что мало что поменялось».

О запрете песен Моргенштерна

«Я ведь даже не знаю кто это. Я слышал имя, потому что оно из каждого утюга, но я никогда не слышал какой именно продукт он поставляет. Что он делает вообще? Я никогда не слышал, не могу судить. Поэтому мне запретят его, не запретят… это проходит мимо меня. У меня есть Monte Verde там, не знаю, Моцарт в конце концов. Их вот чего-то не запрещают».

О творчестве

«Может у профессионалов, у тех, которые специально обучаются этому делу, есть секреты мастерства — у меня же все по наитию. Я 20 лет ничего не писал. За последний месяц у меня лежат наброски пяти песен. Две из них практически готовы. Такое ощущение, что я разучился вообще это делать и я как слепой котенок тыкаюсь, мыкаюсь и начинаю все с самого начала — то есть что-то зачеркиваю, выбрасываю, а раньше писал практически сразу на чистовик. Никаких творческих планов. Я пока боюсь спугнуть это состояние, ну вдруг оно уйдет, и я опять замолчу лет на десять. Есть что сказать — сказал, нечего — так хоть год сиди».