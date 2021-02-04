«Свадьбы не будет»: Соседов разоткровенничался о своей личной жизни

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в свои 52 года не планирует менять статус холостяка, и поделился секретами личной жизни.

«В моей жизни свадьбы уже не будет. Не у всех бывают свадьбы — даже у тех, кто женится. Свадьба — это празднество. Мне уже это не нужно», — пояснил он в интервью «Собеседнику».

По словам Соседова, за многие годы с ним мало кто знакомился для постоянных отношений и создания семьи.

«Сказать, что у меня был поток воздыхателей или воздыхательниц, я не мог», — рассказал критик.

При этом Сергей, никогда не скрывавший своего интереса к мужчинам, заявил что женщины очень его любят и часто помогают ему. Вероятно, он бы и согласился на гражданский брак с представительницей прекрасного пола, но у него есть несколько критериев к выбору партнерши.

«Какой может быть моя половинка? Человек хорош своим наполнением, интеллектом, душевными качествами», — заявил он

Кроме того, ему нужен тот, кто близок по возрасту, иначе получится неравный брак, а этого критик не хочет.

Как писал 5-tv.ru, Соседов назвал минимальную сумму, на которую может прожить в месяц.