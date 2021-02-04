Мужчина с огромной высоты упал на коляску с малышом — жуткие кадры (18+)

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Виктория Андреева
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Предварительно, в результате ЧП есть погибшие.

Фото, видео: Depositphotos / idal; Вконтакте @zhitely_vrn

Житель Воронежа выпал из окна многоэтажки на коляску с маленьким ребенком. Момент трагедии зафиксировали камеры.

По предварительным данным, ЧП произошло у одной из высоток в ЖК «Звездный квартал». Мама с коляской, в которой находился грудной малыш, прогуливалась по тротуару. Ничто не предвещало беды, как вдруг на ребенка с огромной скоростью рухнул мужчина.

Как сообщают пользователи сети, от удара малыш вылетел из коляски и ударился об асфальт. Достоверных данных о его состоянии нет. Предварительно, и мужчина, и грудничок погибли в результате трагедии.

Соцсети

На месте ЧП работают сотрудники экстренных спецслужб. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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