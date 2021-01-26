«Не первая попытка» — новые детали гибели солистки группы «Восток»

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 3 677

Предварительно, Натэлла Ас выпала с балкона дома, возле которого ее нашли.

«Не первая попытка» — новые детали гибели солистки группы «Восток»

Фото: Instagram @asnatella_actress_model

Тело 48-летней солистки группы «Восток» Натэллы Ас было найдено несколько дней назад возле дома на улице Теплый Стан в Москве.

Предварительно, по информации 5-tv.ru, женщина выпала с балкона здания, а не с пожарной лестницы. Свидетелем произошедшего был мужчина, который в этот момент находился на втором этаже. К слову, в этом доме певица не проживала.

По рассказам друзей, у Натэллы была затяжная депрессия из-за отсутствия денег и славы. Периодически наблюдалась у врачей, которые выписали антидепрессанты. Таблетки были найдены при ней.

Сообщается, что жила она вместе с супругом и 15-летним ребенком в квартире у знакомых, в которой они только лишь оплачивали коммуналку. Некоторое время назад, она чуть не погибла, но тогда трагедию успел предотвратить ее муж.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, тревогу забил случайный прохожий, обнаруживший под окнами тело женщины. На место оперативно прибыли медики скорой помощи и полицейские. Врачам оставалось только констатировать смерть 48-летней знаменитости.

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