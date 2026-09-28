В частном доме в Саратовской области нашли тела двух женщин

Следователи проводят проверку по факту смерти двух женщин в поселке Барсучий. Об этом сообщили в СК по Саратовской области.

По данным ведомства, 28 сентября в частном доме на улице Садовая в поселке Барсучий были обнаружены тела двух местных жительниц 56 и 90 лет. По предварительной информации, они могли отравиться угарным газом. Обстоятельства трагедии выясняются. Криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли из дома улики, которые могут иметь отношение к делу.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в публикации СК в Telegram-канале.

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