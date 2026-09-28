В частном доме в Саратовской области нашли тела двух женщин

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 20 0

По предварительным данным, причина смерти — отравление угарным газом.

Тела двух женщин нашли в частном доме в Саратовской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Следователи проводят проверку по факту смерти двух женщин в поселке Барсучий. Об этом сообщили в СК по Саратовской области.

По данным ведомства, 28 сентября в частном доме на улице Садовая в поселке Барсучий были обнаружены тела двух местных жительниц 56 и 90 лет. По предварительной информации, они могли отравиться угарным газом. Обстоятельства трагедии выясняются. Криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли из дома улики, которые могут иметь отношение к делу.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в публикации СК в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Волгоградской области в холодильнике нашли тело женщины. Труп обнаружили после того, как в квартире появился характерный запах — соседи стали жаловаться на вонь. Личность погибшей, как и причину смерти, установить пока не удалось. Перед тем как полиция обнаружила ужасную находку, в квартире отключили свет, газ и воду из-за долгов.

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