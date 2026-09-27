«Кричал и плакал»: сын держал голову погибшего отца после стрельбы в Волгограде

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 41 0

Мужчина, вступившийся за покупателей в магазине, получил сразу несколько ранений.

Что известно о стрельбе в супермаркете Волгограда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Сын держал голову отца после смертельной стрельбы в магазине Волгограда

Один из сыновей застреленного мужчины в волгоградском супермаркете держал голову отца на коленях и плакал. Об этом 5-tv.ru рассказала очевидица, оказавшаяся на месте спустя несколько минут после выстрелов. 

«Детей было двое — мальчики примерно девяти и шести лет. Старший сын держал голову отца у себя на коленях, кричал и плакал. Жена сидела в шоке», — рассказала собеседница.

По ее словам, мужчина получил ранения в паховую область, руку и грудную клетку.

Конфликт начался после того, как один из посетителей, стоявший у кассы, стал агрессивно вести себя по отношению к другим покупателям. Тогда многодетный отец попытался его остановить и сделал замечание.  

После этого между мужчинами произошла перепалка. Когда зачинщик конфликта направился к выходу, заступник пошел следом, намереваясь ударить его. В этот момент оппонент открыл огонь.

Получивший несколько пулевых ранений мужчина скончался до приезда скорой помощи. Стрелявший покинул магазин. Однако, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские уже задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. 

«Мои коллеги из Волгоградской области по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве многодетного отца», — сообщила Волк.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело

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