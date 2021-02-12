«Мы последний оплот свободы»: Александр Добровинский о России, детях и секретах успеха

«Звездный» защитник Александр Добровинский, как и любой талантливый человек, талантлив во всем. Помимо успехов на юридическом поприще, он написал несколько книг, завоевал звание чемпиона России по гольфу и занялся ведением авторской колонки в русскоязычной версии журнала Tatler. Он учился во ВГИКе, жил несколько лет в Париже, Нью-Йорке и Женеве. В начале своей карьеры работал таксистом и бесплатно носил портфель за своим наставником — юристом Соломоном Шварцом. Историю его жизни можно считать настоящей историей успеха.

Более того, Добровинский прекрасный семьянин, воспитавший троих детей. В интервью 5-tv.ru он рассказал, почему его дочерям лучше учиться на родине, что нужно знать, чтобы стать успешным и как он видит наше настоящее и будущее в России.

О том, почему дочери вернулись в Россию

«Старшая приехала из Франции и сказала, что Франция больше не страна свободы. „Я не имею права говорить то, что я думаю, я не имею права ходить так как я хочу“ — потому что она носит на груди шестиконечную звезду и к ней подошли и сказали это опасно, лучше убери. Она сказала, я очень люблю Францию, но я хочу жить с тобой, я хочу жить в России. И приблизительно то же самое я услышал от второй. Одна дочка поехала во Францию, а вторая поехала в Германию. Там произошла более драматическая вещь, в классе, когда шла вся эта штука с Крымом, учитель поднял мою дочь и сказал: „У нас учится Адриана, она приехала из России и пусть она публично скажет, что она отрекается от президента Путина, который ввел войска в Крым“ — и там какой-то бред. На что моя дочь сказала: „Вы знаете, я так никогда не скажу, потому что мой папа уважает избранного президента“. И тогда учитель сказал: „Я предлагаю устроить бойкот Адриане“. Это было в немецкой школе, в Баварии, она проучилась еще несколько месяцев, и я ее забрал».

О будущем России

«Я считаю, что Москва — это лучший город сегодня в Европе точно, по сравнению с Америкой еще более точнее. На сегодняшний день меня абсолютно устраивает все, что происходит в Москве и в нашей стране. Я считаю, что мы последний оплот свободы».

О секретах успеха

«Первое, человек должен заниматься только тем, что ему нравится. Исключительно. Если он будет делать что-то из-под палки, если его будут заставлять что-то делать он не добьется успеха никогда. Второе, пока ты молодой, ты должен строить карьеру, а не зарабатывать деньги, и это очень важно, понятно, что денег очень хочется, но они придут потом, а сначала ты должен сделать имя там, где ты хочешь расти, там, где твое поле деятельности. Это важнейший момент. И третье — анализируй все что происходит вокруг тебя, потому что — мы все отвечаем только за наши слова и поступки. Прежде чем, что-то делать и что-то сказать проанализируй это».