«Уничтожил ее по-женски»: Сазыкина умоляет помочь возлюбленной Яковлева из «Иванушек»

Называющая себя «женой» ныне покойного солиста «Иванушек» Олега Яковлева — журналистка Александра Куцевол — находится в безвыходном положении. Вот уже несколько лет ее пытаются выселить из квартиры, которая осталась от музыканта. О том, в каких условиях проживает женщина, рассказала продюсер Олеся Сазыкина.

Как известно, скандал вокруг наследства Яковлева тянется с лета 2017 года. После кончины артиста его племянница, а также друг Роман Радов заявили о своих правах. Согласно завещанию, именно им «светленький из Иванушек» оставил в наследство апартаменты в Москве. Вскрывшийся факт мало обрадовал Куцевол, ведь она единственная, кто ухаживал за артистом, поддерживал его в трудных ситуациях.

Поступок Олега Александра расценила как предательство и сочла возможным остаться в его квартире в качестве компенсации морального вреда, рассказывает Сазыкина.

«Никто не знает, где Саша. Саша сидит в бункере, в квартире у Яковлева. Не выходит, даже когда приходят судебные приставы. Она их выгоняет, хотя по закону вообще там на „птичьих правах“. По-женски ее очень жалко. Саша 24 часа в сутки была с Олегом, а Олег с ней некрасиво поступил. Он ее уничтожил как личность, как женщину. Он взял и просто все свое наследство переписал Радову и своей племяннице», — прокомментировала ситуацию Сазыкина в беседе с 5-tv.ru.

Она добавила, что после трагедии и «удара под дых» Куцевол задалась целью любыми способами узаконить свое пребывание в апартаментах покойного возлюбленного. В частности, именно поэтому отчаянно оформляет какие-то бумаги с целью доказать, что является настоящей женой Яковлева. Хотя по факту никакой официальной росписи в ЗАГСе не было.

Олеся Сазыкина сочувствует журналистке и отмечает, что та совершает необдуманные действия исключительно из-за обиды и стремления восстановить справедливость. Она напомнила, что по закону за отказ освободить чужую квартиру на поселенца могут завести дело. Решить эту ситуацию продюсер предлагает коллективно, усилиями звезд шоу-бизнеса.

«Чтобы Сашу не посадили, купите ей квартиру, чтобы она начала нормально существовать, нормально жить, потому что сейчас происходит травля. Она доиграется, что она реально получит срок. Это общее мнение, что Олег некрасиво поступил с Сашей. Это общее мнение, кроме стороны племянницы», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности скандала, разыгравшегося после трагической гибели певца Олега Яковлева.