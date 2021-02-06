От коллеги до любимой: что известно о погибшей в ДТП жене певца Сумишевского?

Жена певца Ярослава Сумишевского — Наталья Бородкина — умерла после страшного ДТП под Красноярском. Об этом исполнитель сам рассказал подписчикам в Instagram. Безутешный вдовец остался с маленьким сыном Мирославом на руках.

Что известно о Наталье — кем она была? Как смогла завоевать сердце Сумишевского?

До встречи с тобой

Исполнитель очень трепетно оберегает свою личную жизнь. Известно, что Наталья была его второй супругой. Первую звали Светланой — они поженились совсем юными, когда будущему артисту было всего 18 лет. В этих отношениях родилась дочь Ксения — девушка пошла по стопам отца. Она занимается вокалом и часто выходит на сцену вместе с родителем.

Второй брак

С Натальей Бородкиной Сумишевского связывали деловые отношения. Они начали сотрудничать по вопросам организации его выступлений. Эффектная брюнетка стала его концертным директором, занималась продвижением его YouTube-канала, запускала флешмобы в поддержку Сумишевского.

Видимо, постепенно рабочие отношения переросли в личные. Пара сыграла свадьбу и стала регулярно радовать поклонников Ярослава счастливыми совместными снимками в социальных сетях.

В 2017 году у Ярослава и Натальи появился сын, которого назвали Мирославом. Об этом событии Сумишеский лично поведал подписчикам на YouTube. Он признался, что роды были совместными — он был рядом с Бородкиной в момент появления на свет ребенка.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

После этого Наталья почти перестала появляться на публике, хотя периодически принимала с мужем участие в съемках телепередач. Вместо этого она сосредоточилась на воспитании наследника, а также помогала развитию творческой карьеры Сумишевского.

Известно, что Ярослав очень близок с матерью и братом, так что семья часто встречалась с родственниками и устраивала семейные посиделки. Поддерживали они отношения и с Ксенией, старшей дочерью певца — она часто бывала у них дома.

Смерть

Наталья оставалась за кадром артистической жизни Ярослава Сумишевского, но постоянно была рядом с супругом. Обычно она сопровождала его и во время гастролей по России.

29 января под Красноярском машина, в которой ехали Наталья, Ярослав и организатор его концерта, глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, попала в ДТП с автоцистерной. Гуляков погиб на месте, Наталья получила тяжелейшие травмы и впала в кому, сам Сумишевский отделался испугом.

Певец верил в выздоровление жены, просил поклонников молиться за ее здоровье. Однако 6 февраля стало известно о смерти Бородкиной. Сумишевский сообщил, что ее сердце остановилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причине смертельного ДТП с певцом Ярославом Сумишевским.