Дюжеву пришлось досрочно покинуть шоу «Танцы со звездами»

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Егор Измалкин
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Об уходе артиста из телепроекта объявил Андрей Малахов.

Дюжеву пришлось досрочно покинуть шоу «Танцы со звездами»

Фото: ТАСС / Владимир Андреев

Актеру Дмитрию Дюжеву пришлось досрочно покинуть шоу «Танцы со звездами». Об этом в очередном выпуске передачи сообщил ведущий Андрей Малахов.

«К нашему огромному сожалению, пара Дмитрия Дюжева и Марии Смольниковой из-за болезни Дмитрия сошла с дистанции», — заявил он.

Чем именно болен Дюжев, телеведущий не объяснил зрителям. Артист вышел на связь с членами жюри, и они пожелали ему скорейшего выздоровления. Звезда сериала «Бригада» выразил надежду, что сможет вернуться в следующем выпуске и порадовать зрителей, однако, по некоторым данным, ему может потребоваться лечение до двух недель.

До болезни актер активно публиковал на своей странице в Instagram анонсы следующих выпусков «Танцев со звездами». Он показывал поклонникам наброски сценических костюмов. В них он выступал в паре с мастером спорта по спортивным бальным танцам Марией Смольниковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян выступал на «Танцах со звездами» с травмированной рукой и оказался в конце турнирной таблицы.

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