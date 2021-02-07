Актеру Дмитрию Дюжеву пришлось досрочно покинуть шоу «Танцы со звездами». Об этом в очередном выпуске передачи сообщил ведущий Андрей Малахов.

«К нашему огромному сожалению, пара Дмитрия Дюжева и Марии Смольниковой из-за болезни Дмитрия сошла с дистанции», — заявил он.

Чем именно болен Дюжев, телеведущий не объяснил зрителям. Артист вышел на связь с членами жюри, и они пожелали ему скорейшего выздоровления. Звезда сериала «Бригада» выразил надежду, что сможет вернуться в следующем выпуске и порадовать зрителей, однако, по некоторым данным, ему может потребоваться лечение до двух недель.

До болезни актер активно публиковал на своей странице в Instagram анонсы следующих выпусков «Танцев со звездами». Он показывал поклонникам наброски сценических костюмов. В них он выступал в паре с мастером спорта по спортивным бальным танцам Марией Смольниковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян выступал на «Танцах со звездами» с травмированной рукой и оказался в конце турнирной таблицы.