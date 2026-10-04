Нетаньяху распорядился тщательно проверять пилотов иностранных авиакомпаний

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 15 0

Решение принято после нападения второго пилота на командира лайнера Flydubai.

Фото: www.globallookpress.com/Jna Editor

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Все аспекты безопасности иностранных гражданских авиакомпаний, выполняющих полеты в Израиль, проверит специально назначенный инспектор. Соответствующее поручение премьер-министр Биньямин Нетаньяху дал главе совета национальной безопасности Шмуэлю Бен-Эзре. Об этом 4 октября сообщила канцелярия главы правительства.

«Премьер Биньямин Нетаньяху поручил главе совета национальной безопасности Шмуэлю Бен-Эзре назначить инспектора для проведения тщательной проверки всех аспектов безопасности иностранной гражданской авиации, осуществляющей полеты в Израиль», — говорится в заявлении.

Решение последовало на фоне разногласий между израильскими ведомствами о том, кто должен отвечать за проверки иностранных перевозчиков. По сообщениям местных СМИ, инцидент на борту Flydubai выявил пробелы в надзоре за безопасностью гражданской авиации.

Самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, 30 сентября подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Авиакомпания подтвердила драку между пилотами во время полета. Позднее пассажиры рейса подтвердили РИА Новости сообщения о том, что один пилот ранил другого и намеревался устроить авиакатастрофу.

Израильские власти назвали произошедшее попыткой теракта. Генеральная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов также сообщила, что предварительные выводы расследования указывают на попытку террористического акта.

По данным прокуратуры, второй пилот напал на командира штатным аварийным топором и попытался захватить управление самолетом.

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