Стала известна дата похорон умершей после ДТП жены певца Сумишевского
Наталья Бородкина скончалась через неделю после автокатастрофы под Красноярском.
Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy; 5-tv.ru
Похороны жены известного российского певца Ярослава Сумишевского — Натальи Бородкиной — пройдут 8 февраля. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал директор артиста, Александр.
Он подтвердил, что церемония захоронения состоится в понедельник, однако отказался назвать время и место.
«Не могу сказать вам, простите», — добавил он.
Наталья Бородкина попала в страшное ДТП под Красноярском 29 января. Она с мужем-артистом и организатором концерта Александром Гуляковым ехала на машине на выступление. Глава регионального Союза десантников сам сидел за рулем внедорожника. Их машина выехала на встречную полосу при попытке обгона, и столкнулась с автоцистерной.
Гуляков погиб на месте, Ярослав Сумишевский практически не пострадал, а вот его супруга получила тяжелейшие повреждения. Ее госпитализировали и позже вертолетом доставили в другую клинику. Несмотря на все усилия врачей, Наталья впала в кому и 6 февраля умерла.
У Натальи Бородкиной и Ярослава Сумишевского остался маленький сын — четырехлетний Мирослав.
Ранее 5-tv.ru выкладывал самые трогательные признания в любви от Ярослава Сумишевского жене.
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