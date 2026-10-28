«Времени у нас много»: что было в последней переписке Соседова
Подруга собиралась увидеться с журналистом, но встреча так и не состоялась.
Фото: © РИА Новости/Виталий Невар
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Незадолго до смерти Сергей Соседов хотел встретиться с подругой
Близкая подруга журналиста Сергея Соседова Дария Пескова-Остер рассказала о последней переписке с журналистом и музыкальным критиком. В беседе с Woman.ru она поделилась сообщением, которое теперь воспринимает совершенно иначе.
Незадолго до трагедии друзья планировали встретиться, однако Дария заболела и предупредила об этом Сергея.
«Дашенька, конечно, выздоравливай. Как только поправишься, встретимся. Времени у нас много», — пожелал в переписке критик.
Теперь эти слова приобрели для женщины трагический смысл: тогда она не сомневалась, что у них еще будет возможность увидеться. Но встреча не состоялась.
Дария также высказалась о версиях обстоятельств гибели критика. Она считает произошедшее несчастным случаем и не согласна с предположениями о том, что трагедия могла быть неслучайной.
Журналист Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Прощание с ним состоялось 30 сентября в Москве, в тот же день его похоронили.
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