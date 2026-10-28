Видел ее будущее: Ким Кардашьян рассказала о последнем разговоре с отцом

Daily Mail: отец Ким Кардашьян перед смертью попросил ее заботиться о брате

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала о разговоре с отцом перед его смертью и его последней просьбе. Воспоминания вошли в биографию «Гражданка Ким: женщина, создавшая будущее», написанную Джонатаном Ван Метером, сообщает Daily Mail.

По словам Ким, Роберт Кардашьян заверил ее, что за ее будущее спокоен, но попросил заботиться об остальных членах семьи, особенно о брате Робе.

Разговор на диване

Кардашьян вспоминала, что они с отцом лежали рядом на Г-образном диване и смотрели фильм. Роберт положил руку ей на ногу и заговорил о ее дальнейшей жизни.

«С тобой все будет в порядке. Но позаботься о других. И убедись, что с твоим братом все в порядке», — передала его слова Ким.

Она добавила, что отец не объяснял подробно, каким представляет ее будущее, а лишь повторял, что словно видит его. Этот разговор Кардашьян запомнила навсегда.

Последнее прощание

Когда Ким в последний раз приехала к отцу, он уже не мог общаться. Она поблагодарила его за воспитание, помощь с домашними заданиями и все, чему он ее научил.

Кардашьян сказала, что хочет сохранить эти уроки и использовать их, когда у нее появятся собственные дети.

Затем вошедший в комнату пастор предложил близким попрощаться и выйти из дома. Он сказал, что Роберт продолжает держаться за жизнь из-за присутствия дочерей.

Ким уехала к певице Брэнди Норвуд. Дорога заняла около получаса. Уже там ей позвонили и сообщили о смерти отца.

Книга, над которой работали пять лет

Адвокат Роберт Кардашьян, известный участием в защите футболиста и актера О. Джея Симпсона, умер от рака пищевода в 2003 году в возрасте 59 лет. У него остались четверо детей — Кортни, Ким, Хлои и Роб.

Джонатан Ван Метер работал над биографией с согласия Ким в течение пяти лет. В беседах с автором она также обсуждала отношения с бывшим мужем, рэпером Канье Уэстом.

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