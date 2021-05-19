ТОП-5 знаков зодиака, представители которых всегда побеждают

Одним приходится долго идти к поставленной цели, и часто безуспешно. Другие же легко одерживают победу, словно им это ничего не стоит. Астрологи считают, что сразу пять представителей астрологического круга рождены, чтобы быть впереди остальных.

Тельцы

Представители знака Тельцов очень амбициозны, у них много целей и желаний, хватает и уверенности в собственных силах. В сочетании со свойственными многим из них хитростью и изворотливостью Тельцам часто удается добиваться финансового успеха. Все потому, что они буквально нутром чуют возможную выгоду и «притягивают» к себе деньги. Развитая интуиция помогает им и на любовном фронте — они почти всегда сразу понимают, что перед ними «тот самый» человек.

Девы

Девам свойственно составлять подробный план на будущее. Поэтому они чаще всего не распыляют силы, а тратят их на конкретные действия, чтобы продвигаться все ближе к цели. Это со стороны кажется, что они везунчики и по жизни победители. На самом деле за их успехом в большинстве случаев стоит кропотливый труд и много усилий. Но иногда они сталкиваются с удачей, причем чаще всего — когда начинают терять веру в успех. Это помогает им подняться на ноги и снова двигаться к победе.

Стрельцы

Рожденные под знаком Стрельцов — известные манипуляторы, пишет портал «Slovofraza». У них развиты интуиция и умение «считывать» настроение окружающих людей. К победе их часто приводит помощь окружающих. Причем добиваются они ее не за счет собственных достижений, а благодаря умению всем нравиться. Это способствует успехам в бизнесе и на любовном фронте.

Козероги

Где одни бросают начатое, Козероги же всегда все доводят до конца. Они упрямы, трудолюбивы, терпеливы и выносливы. И ненавидят сдаваться. Даже если им тяжело, они продолжают работать и кропотливо добиваться поставленной цели. Правда, касается это их карьерных амбиций. В любви завоевать объект своего внимания долгой осадой удается не всегда.

Водолеи

У Водолеев есть полезная и желанная многими черта характера. Какими бы ни были их изначальные способности, Водолеи всегда стремятся к большему. Они постоянно заняты саморазвитием — читают, обучаются, слушают советы мудрых людей. Причем не только для повышения собственной квалификации. Если они выбрали себе хобби, то посвятят ему все свое внимание. Широкий кругозор часто помогает им легко продвигаться в обществе и по карьерной лестнице. Они умеют поддержать беседу на любую тему и оставляют сильное впечатление у людей благодаря своей эрудированности.

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