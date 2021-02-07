ТОП-5 знаков зодиака, которых в феврале ждут неприятности

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Анастасия Шадская
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К серьезным финансовым потерям и проблемам в личной жизни могут привести аспекты Венеры с Ураном и Сатурном.

ТОП-5 знаков зодиака, которых в феврале ждут неприятности

Фото: Depositphotos / ikostudio

Февраль может стать очень непростым месяцем сразу для нескольких знаков зодиака. Виной тому квадратура Сатурна с Ураном, которая выпадает на 7 февраля. Это небесное явление у астрологов ассоциируется с неудачами и трудностями на пути прогресса. А сочетание с аспектами Венеры приведет к материальным сложностям и потерям в течение всего месяца.

Тельцы

Многие представители знака Тельцов могут столкнуться со сложностями на работе. Это может быть как непростой служебный роман, так и отказ в давно ожидавшемся повышении. Возможно отсутствие желанной премии.

Близнецы

Двойственность знака Близнецов обычно способствует их коммуникации даже с незнакомыми людьми. Но в феврале эта обычная удача может им отказать — особенно в общении с иностранцами. Есть риск нарваться на упрямого коллегу.

Девы

Девам стоит сосредоточиться на своем самочувствии. Есть риск, что в феврале начнутся проблемы со здоровьем, скажутся старые болезни или нервное перенапряжение последних месяцев. Не стоит забывать и о ментальном состоянии — отдых от дел, медитация и нормализация режима сна могут улучить ситуацию.

Весы

Для Весов все сложится не лучшим образом на любовном фронте, пишет AstroMeridian. Вероятнее всего, будут проблемы с возлюбленными, возрастет риск расставания. Причем с претензиями в адрес Весов. Да и отпуск, скорее всего, не задастся.

Водолеи

Водолеям стоит помнить, что в их сторону может быть направлен гнев окружающих. Часто для этого не будет никакой причины, но от споров, конфликтов и ссор на работе, дома и даже на улице с незнакомцами это не убережет. Особенно тщательно следует подходить к собеседованиям и важным выступлениям.

Ранее 5-tv.ru перечислял три знака зодиака, наиболее защищенных от сглаза.

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ТОП-5 знаков зодиака, которых в феврале ждут неприятности

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