Как на первом свидании определить, каким мужчина будет в постели?

Никто не любит разочарований. Особенно, когда дело касается личной жизни. Поэтому многие дамы еще на первом свидании пытаются «прочитать» мужчину. Об уровне дохода, а также отношении к детям и животным можно просто спросить. А как узнать, каков мужчина в постели? Об этом 5-tv.ru рассказала сексолог и психолог Екатерина Киселева.

По мнению специалиста, ответ на этот волнующий вопрос лежит на поверхности. Достаточно обратить внимание на то, как мужчина ведет себя со слабым полом и какие черты характера в этот момент демонстрирует. Согласно данным критериям, Киселева выделила четыре типа представителей мужского пола.

Неисправимый романтик

К самому банальному типу, по мнению сексолога, относятся романтичные, аккуратные и осторожные мужчины.

«Он много говорит, рассказывает, но при этом старается не прикасаться к своей женщине. Он обходителен, но не более того. К сожалению, с таким мужчиной женщинам нужно быть поактивнее в постели. Такие мужчины, как правило, имеют малый сексуальный опыт, либо не имеют его вообще», — сказала специалист.

Ловелас

«Думаю каждая девушка в жизни встречала мужчину ловеласа. Такие мужчины очень привлекательны, уверены в себе. Каждый раз они пытаются дотронуться до вас, прикоснуться. И каждое их прикосновение не может не возбуждать. С такими мужчинами в постели вы получите много приятных, ярких, новых ощущений», — пояснила Киселева.

Главным минусом представителей этого типа Киселева считает ненадежность. Она предупредила, что «ловеласы» могут иметь сразу несколько партнерш. Поэтому нужно выбрать для себя, что важнее: быть любимой и единственной или получить яркие впечатления в постели.

Торопыга

У мужчин, принадлежащих к этому типу, всегда много различных целей и задач, которые необходимо решать прямо здесь и сейчас. Они хотят добиться буквально всего, чего только возможно. Также они относятся и к слабому полу

«Я называю отношения с ними „просто секс и ничего лишнего“. Девушка для них — очередная цель, которую они поставили перед собой для достижения. В постели с таким мужчиной, возможно, будут хороши прелюдии, но сам „финал“, к сожалению, может не устраивать», — отметила эксперт.

Безумец

Если не хватает острых ощущений и хочется попробовать в интимной жизни что-то новое, то нужно искать мужчину, который всегда готов на безумные поступки.

«Он вечно хочет экспериментировать и пробовать что-то новое. В постели с таким мужчиной будет просто нереально. Можно опробовать много чего, новые позы и так далее. Но, как правило, для таких мужчин секс — это просто новое испытание. И, к сожалению, будет ли хорошо женщине и принесет ли он женщине удовольствие — такому мужчине будет не важно», — объяснила специалист.

Екатерина Киселева подчеркнула, что главное, чтобы каждая девушка выбирала такого мужчину, который будет ей по душе. По мнению психолога, любые отношения станут лучше и точно выйдут на новый уровень, если партнеры не будут стесняться разговаривать о сексе и рассказывать друг другу о своих желаниях

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