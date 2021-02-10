Певица МакSим колко отозвалась о гимнастке, которая увела у нее мужа

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Алина Потёмкина
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Сегодня артистка не держит зла на разлучницу, хоть и не горит желанием с ней общаться.

Певица МакSим колко отозвалась о гимнастке, которая увела у нее мужа

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Певица МакSим (Марина Максимова — Прим. ред.) рассказала, как относится к тому, что отец ее младшей дочери ушел от нее к гимнастке Елизавете Брыксиной сразу после появления малышки на свет.

Звезда не скрывает, что после расставания ее бывший, Антон Петров, оказывал поддержку ей и новорожденной дочери. Несмотря на то, как он с ней поступил, сегодня она не держит зла ни на него, ни на разлучницу. Но и не спешит оправдывать парочку.

«Он нас не оставил, хоть мы и расстались на третий день после рождения Маши. Вообще, конечно, дело нехитрое — привлечь к себе чужого мужчину, когда дома его ждет беременная женщина», — сказала певица в беседе с изданием StarHit.ru.

Новая супруга Петрова утверждает, что их дети дружат и прекрасно ладят. Да и между ней и МакSим нет былого недопонимания. Однако, по словам самой певицы, все обстоит несколько иначе.

«Мне бы и хотелось, чтобы все дети действительно общались. Дочь всегда ждет младших сестричек в гости и даже сама выбирает им подарки. Но, увы, не все довольны моим присутствием и благополучным состоянием», — заметила МакSим.

Сейчас певица возвращается к привычной жизни после длительного восстановления от последствий жуткой аварии. В ДТП она попала весной 2019 года. Тогда невролог поставил ей диагноз посттравматический синдром. Авария привела к многочисленным ушибам и травмам, а также бессоннице. Сейчас артистка почти восстановилась и готовится к возвращению на сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица МакSим анонсировала новый трек.

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