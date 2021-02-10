Группа туристов из Москвы не вернулась с перевала Дятлова

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Василий Заика
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Восемь человек приехали в окрестности горы Холатчахль, чтобы почтить память погибших в феврале 1959 года.

Группа туристов из Москвы не вернулась с перевала Дятлова

Фото: Соцести

Группа туристов из Москвы не вернулась с перевала Дятлова. Восемь человек приехали в окрестности горы Холатчахль на север Свердловской области, чтобы почтить память погибших в феврале 1959 года участников похода, сообщает портал E1.ru со ссылкой на источники.

Отмечается, что туристы утром 10 февраля должны были поездом уехать обратно в Москву.

«Они должны были уехать сегодня в восемь часов утра. Но до сих пор не вернулись, и связи никакой с ними нет», — сказал собеседник издания.

В ГУ МЧС РФ 5-tv.ru пока не предоставили официальный комментарий о возможном инциденте. Информация о предполагаемом происшествии уточняется. Не исключено, что на место будет отправлен отряд спасателей.

Туристическая группа, которой руководил Игорь Дятлов, погибла во время похода на перевале на Северном Урале зимой в 1959 году. Причины случившегося выясняются до сих пор, а версий несколько сотен. Одни предполагают, что туристы стали жертвами несчастного случая, другие — что паранормальных явлений.

Спустя 60 лет после инцидента Генеральная прокуратура РФ по УрФО организовала проверку из-за обращений родственников погибших и интереса общества. Причиной гибели туристов глава ведомства Андрей Курьяков назвал сход снежной лавины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невеста участника группы Дятлова раскрыла семейную тайну в день годовщины трагедии.

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