По стопам Соколова? Мужчина убил и расчленил собутыльницу под Петербургом

|
Алиса Маркова
Срочная новость 3 143

Подозреваемый в совершении преступления в городе Мурино Ленинградской области уже задержан.

По стопам Соколова? Мужчина убил и расчленил собутыльницу под Петербургом

Фото: depositphotos / Syda_Productions

Под Петербургом мужчина подозревается в убийстве и расчленении собутыльницы. Преступление было совершено в городе Мурино Ленинградской области. Подозреваемый уже задержан. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным следствия, мужчина убил женщину, а после расчленил ее труп. Останки он разложил по пакетам и оставил возле автомобильной дороги. Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания. Обстоятельства произошедшего выясняются.

-14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.12
-0.14 89.53
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:30
Кто из звезд не платит за коммунальные услуги?
13:24
Шокирующие детали жестокого убийства и расчленения женщины под Петербургом
13:24
Более ста человек едва успели эвакуироваться из полыхающей школы на Алтае
13:23
Тест: Как хорошо вы знаете «Преступление и наказание»?
13:20
С кем из знаменитых актеров вы родились в один год?
13:19
Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист «Оскара»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака
Как на первом свидании определить, каким мужчина будет в постели?
Полная несовместимость: какие пары знаков зодиака никогда не полюбят друг друга?
Два беспроигрышных варианта: как разделить имущество, не расторгая брак?

Новости Lentainform

Загрузка...