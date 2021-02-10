По стопам Соколова? Мужчина убил и расчленил собутыльницу под Петербургом

Под Петербургом мужчина подозревается в убийстве и расчленении собутыльницы. Преступление было совершено в городе Мурино Ленинградской области. Подозреваемый уже задержан. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным следствия, мужчина убил женщину, а после расчленил ее труп. Останки он разложил по пакетам и оставил возле автомобильной дороги. Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания. Обстоятельства произошедшего выясняются.