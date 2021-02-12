«По пьяни»: дочь Ларисы Гузеевой рассказала, как травмировала ногу

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Анна Васильева
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Девушка уже покинула больницу. Восстанавливаться она будет в загородном доме родителей.

«По пьяни»: дочь Ларисы Гузеевой рассказала, как травмировала ногу

Фото: Instagram @_larisa_guzeeva_

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, как угодила на больничную койку с травмой ноги. Оказывается, впервые девушка повредила колено еще в ноябре. Тогда она поскользнулась и упала. После этого Ольга падала еще несколько раз, причем на одно и то же колено. Наследница ведущей шоу «Давай поженимся» призналась, что в эти моменты она была сильно пьяна.

«Дорогие, просто упала в гололед в ноябре и еще потом несколько раз (по пьяни, в том числе, синька — чмо, не забывайте). Спасибо за поддержку еще миллион раз», — цитирует Ольгу Бухарову сайт KP.RU.

Instagram @newdecada

Дочь Гузеевой уже выписали из больницы. Ближайшие несколько недель за ней будут ухаживать родители. Ольге предстоит заниматься лечебной гимнастикой и носить специальную эластичную повязку.

Известно, что в жизни Ларисы Гузеевой было три брака. Первый супруг давно умер. Со вторым она разошлась еще в 1990-х, родив наследника Георгия. Настоящее счастье Гузеева обрела лишь в браке с третьим супругом, ресторатором Игорем Бухаровым. Бизнесмену телеведущая подарила дочку Ольгу.

Ранее 5-tv.ru писал, что зрители передачи «Давай поженимся!» постоянно наблюдают словесные перепалки между двумя ведущими: Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой. Оказалось, ссоры звездных сводниц начались уже на первом кастинге популярного шоу и продолжаются по сей день.

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