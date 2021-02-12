«Есть повод отметить!» — Александр Малинин сообщил о рождении внука

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Рита Цветкова
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Радостной новостью о пополнении в семье музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @alexandr_malinin

Певец и композитор, народный артист России Александр Малинин в третий раз стал дедушкой. О радостном событии он сообщил на своей странице в Instagram. Музыкант ранее упоминал, что в его семье ожидается пополнение, и, получив долгожданное известие, разделил нежные чувства к очередному наследнику со своими поклонниками.

«Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!» — написал Малинин.

Instagram @alexandr_malinin

К посту артист прикрепил фото с внушительной бутылкой вина и приготовленными для празднования бокалами. На снимке знаменитость светится от счастья. Его настроение передалось и фолловерам. В комментариях они поздравили Малинина и пожелали благополучия его семейству. Фанаты также отмечали, что для трижды дедушки Александр Николаевич выглядит невероятно молодо и свежо.

«Радость у вас! Продолжение рода! Счастья и здоровья малышу!»

«Это счастье! Такая замечательная семья растет! Любви и здоровья вашей семье!»

«Мои самые искренние поздравления! Внуки — это огромное счастье и радость!»

«Счастливый, молодой, красивый дедушка! От всей души поздравляю вас, Александр!»

«От души поздравляю! Чудесная, талантливая семья стала на одного человека больше. Крепкого здоровья внуку!» — говорят подписчики.

У Александра Малинина уже есть двое внуков — Платон и Арианна. Их подарил певцу сын его супруги Эммы от предыдущих отношений, Антон. В свое время артист усыновил его и дал свою фамилию. Также у Александра Николаевича четверо детей — Никита от первой жены Инны Курочкиной, Кира от Ольги Зарубиной, которую прежде Малинин не признавал, а также 20-летние Фрол и Устинья от Эммы. Двойняшек жена Малинина родила спустя десять лет брака.

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательное фото из архива музыканта, на котором изображены Фрол и Устинья. Александр Малинин предался ностальгии и разместил на своей странице в Instagram снимок малышей-дошколят во время лыжной прогулки.

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